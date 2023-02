D-Flight: ecco a cosa serve per i piloti di droni

D-Flight è un sito che è un utile strumento per tutti i piloti di droni. Ha la funzione di far volare il pilota in sicurezza secondo le norme in vigore. I droni Unmanned hanno diverse caratteristiche tecniche e dimensioni e sono capaci di svolgere differenti missioni. A gestire il sito è Enav, garantendo le norme comunitarie per il volo dei droni. In più fornisce tutti i servizi aggiuntivi per consentire lo sviluppo sostenibile di un mercato in forte crescita.

Il sito D-Flight è stato creato grazie a una convenzione fatta da Enav con Enac. D-Flight permette di far coesistere il traffico aereo tradizionale con le esigenze del nuovo tipo di traffico. Tutto ciò in vista dell’impiego sempre più crescente di droni in ogni settore garantendo massima sicurezza. L’obbligo di registrazione e identificazione dei droni e dei loro possessori è scattato dal primo gennaio 2021. Grazie a D-Flight sarà possibile il pieno sfruttamento dei poteri degli aerial drones per funzioni davvero importanti. Fra queste il monitoraggio delle infrastrutture, ispezioni, fotogrammetria, rilievi ambientali. Ecco quali sono i primi servizi disponibili con D-Flight: