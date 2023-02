ChatGPT Plus costerà 20$ al mese, ecco cosa offre la versione a pagamento del chatbot

Dopo le indiscrezioni emerse negli scorsi giorni, e circolate soprattutto su Reddit, alla fine ci siamo per davvero: OpenAI ha annunciato una versione a pagamento del suo chatbot ChatGPT. Il servizio offre un accesso prioritario all’intelligenza artificiale, che dovrebbe assicurare tempi più rapidi nell’elaborazione delle risposte, oltre che la garanzia di poter sempre accedere alla piattaforma, anche quando la domanda è molto alta.

Se avete letto la nostra notizia sui rumor degli scorsi giorni, abbiamo una buona notizia: a differenza di quanto era circolato su Reddit, ChatGPT Plus non costerà 40$ al mese, ma un pochino di meno. OpenAI ha fissato il prezzo a 20$/mese. Giudicate voi se ha senso o se è eccessivo. A seconda dell’uso che ne fate, potrebbe avere sicuramente un perché per moltissimi professionisti e lavoratori che hanno trovato nel chatbot un valido alleato. Basti pensare a chi si occupa di copy writing o si occupa di lavori molto ripetitivi, come la compilazione delle schede prodotto degli e-commerce.

Inizialmente, la versione a pagamento di ChatGPT sarà disponibile esclusivamente negli Stati Uniti e ci si potrà abbonare solamente tramite invito (probabilmente sotto forma di ads pop-up). Open AI ha promesso che la versione base del chatbot continuerà a rimanere gratuita per tutti. Dunque, se non intendete pagare non avete comunque nulla da temere.

Oltre all’accesso prioritario e alla garanzia di poter utilizzare il servizio sempre, anche quando ci sono moltissimi utenti connessi simultaneamente, ChatGPT Plus in futuro offrirà anche l’accesso in anteprima a tutte le nuove funzioni che verranno man mano integrate all’interno del chatbot.