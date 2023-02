Teen Wolf: il fenomeno teen di MTV

Dal 26 gennaio solo su Paramount+ America è disponibile il film sequel di Teen Wolf, Teen Wolf The Movie, e la serie tv spin-off sequel dell’amata serie MTV. Purtroppo non sappiamo ancora quanto gli show debutteranno in Italia su Paramount+, possiamo solo sperare che arrivino il prima possibile data la nutrita fanbase italiana che il franchise di Teen Wolf porta con se. In attesa dell’annuncio da parte di Paramount+ Italia possiamo ricalcare il viale dei ricordi ripercorrendo così la fasi più importanti del fenomeno Teen Wolf. D’altronde se oggi siamo qui a parlare dei prodotti sequel è perchè la serie che ha fatto il suo debutto in chiaro su MTV nell’ormai lontano 2011 ed ha conquistato milioni e milioni di fan in tutto il mondo e proprio nel 2023, grazie alla potenza dello streaming, continua a farlo.

Come sempre, prima di immergermi nell’analisi del fenomeno Teen Wolf, ecco il trailer del nuovissimo film firmato Paramount+ Teen Wolf: The Movie.

Teen Wolf: il fenomeno e le origini dello show MTV

La serie tv dedicata ai lupi mannari più iconici di sempre fece il suo debutto sul canale di MTV nell’ormai lontano 2011. L’accoglienza è stata calorosa, non la definirei incredibile ma ha dato il permesso ai creatori dello show di proseguire con altri capitoli.

Il protagonista è Scott McCall, un semplice ragazzino leggermente sbadato che durante una notte di luna piena, per assecondare l’amico Stiles, decise di avventurarsi nella foresta per scoprire i misteri che si annidano dietro il nuovo e irrisolto caso della cittadina, peccato che quella notte lo cambierà per sempre. Scott viene in fatti morso da un lupo mannaro e da quel momento non sarà più un semplice ragazzo qualunque.

La serie tv, contrariamente a quanto si pensa, non è un prodotto totalmente originale ma è liberamente ispirata al film del 1985, Voglia di vincere. Ovviamente la sceneggiatura dello show è inedita ma l’ispirazione è evidente.

L’universo di Teen Wolf potrebbe sembrare semplice e lineare in realtà non è come sembra. Scott e Derek non sono le uniche creature paranormali di Beacon Hills, la città è popolata da tantissime creature paranormali che impariamo a conoscere stagione dopo stagione. Teen Wolf però non è una semplice storia fantasy paranormale ma è un racconto di crescita personale, una storia di amicizia e formazione, un viaggio alla scoperta di se stessi e degli altri. Tanti personaggi di Teen Wolf nel corso della serie cambiano schieramento, passano dai così detti “buoni” al “lato dei cattivi” e vice versa. La linea di confine tra mostro e uomo è davvero breve e facile da travalicare.

Non mancano storie d’amore: dal colpo di fulmine fino alla storia che ci ha fatto attendere ben 6 stagione prima di concretizzarsi, per arrivare alle storie più complesse e velate riguardanti gli adulti dello show. Si, Teen Wolf ha anche come protagonisti i genitori dei ragazzi che, pian piano, vengono coinvolti nei loro folli piani e cercano di fare di tutto pur di difendere i loro figli.

Se ancora non avete visto lo show vi avviso: non affezionatevi troppo ai personaggi, rischierete di retare delusi dato che alcuni dei personaggi più importanti ci lasciano quando meno ce lo saremmo aspettato. Alcuni attori hanno abbandonato la serie definitivamente, altri solo temporaneamente per poi ritornare nei momenti importanti. Forse anche a questo si deve il calo di ascolti dello show.

Ad ogni modo, dato che la prima stagione ha avuto un indice di gradimento del 68% generando una risposta generalmente positiva da parte sia della critica professionale, oltre ad essere stata elogiata per la miglior qualità rispetto ad altri MTV, lo show il 13 luglio 2011 è stato rinnovato per la seconda stagione. Una nota recensione della critica online con riferimento a Teen Wolf recitò: “Grazie a un ruolo carismatico in Tyler Posey e a un umorismo oscuro e pungente, Teen Wolf è una piacevole sorpresa estiva, anche se cammina su un terreno familiare“. In sostanza sia la critica che il pubblico si dimostrano favoreggi e MTV face di Teen Wolf il suo progetto di punta, rinnovandolo stagione dopo stagione fino ad arrivare alla sesta stagione, uscita sul canale nell’autunno del 2016.

Come un fulmine a ciel sereno durante il panel di Teen Wolf tenutosi al San Diego Comic-Con il 21 luglio 2016, lo showrunner Jeff Davis annunciò che la serie si sarebbe conclusa la sua sesta stagione. Sebbene la conclusione dello show fosse nell’aria già da tempo l’annuncio è stato fulmineo e del tutto inaspettato. Jeff Davis e la produzione MTV hanno dichiarato che secondo loro lo show aveva fatto il suo corso e non aveva più senso proseguire, il rischio di rovinare il prodotto era troppo alto. E CI CREDO! Le ultime stagioni di Teen Wolf erano decisamente lontane dalle primissime e la trama risultava oltremodo forzata, sicuramente l’addio anticipato di Dylan O’Brien non ha aiutato. Secondo voci insistenti dietro il mancato rinnovo dello show si celano alcuni rapporti secondo cui le valutazioni positive della serie sarebbero diminuite, portando quindi MTV a chiudere baracca e burattini prima del previsto. La conclusione della serie ha segnato praticamente la fine dei prodotti seriali di MTV.

La sinossi di Teen Wolf

Teen Wolf ruota attorno a Scott McCall, uno studente liceale che vive nell’immaginaria città di Beacon Hills, in California. Scott diventa l’omonimo lupo mannaro adolescente della serie dopo essere stato morso da un lupo mannaro alfa la notte prima del suo secondo anno di liceo, che cambia drasticamente la sua vita, un tempo normale. Il morso lo costringe a bilanciare la sua nuova identità con la sua vita quotidiana da adolescente e alla fine aiuta a proteggere la sua città natale, che scopre essere un faro per attività soprannaturali.

Scott inizia la serie come uno studente relativamente impopolare e poco atletico che vive con la madre divorziata Melissa, un’infermiera al Beacon Hills Memorial Hospital. Come lupo mannaro, sviluppa abilità fisiche e sensi elevati ben oltre quelli di un normale essere umano, ma deve anche controllare gli istinti animaleschi che sono amplificati da sentimenti di aggressività e lune piene. A complicare ulteriormente le cose, Scott sviluppa una cotta per la sua nuova compagna di classe Allison Argent che, di contro, proviene da una famiglia di cacciatori di licantropi che include suo padre Chris Argent. Ad aiutare Scott a gestire la sua nuova vita ci sono il suo migliore amico Stiles Stilinski, figlio dello sceriffo di Beacon Hills Stilinski, e il nato lupo mannaro Derek Hale. Gli eventi soprannaturali che circondano Beacon Hills finiscono per influenzare anche Lydia Martin, una studentessa popolare e intelligente che scopre di essere una banshee, e Jackson Whittemore, capitano della squadra di lacrosse della scuola che risente la nuova attenzione data a Scott. Quando minacce nuove e familiari emergono, a Scott si uniscono il coyote mannaro Malia Tate, la kitsune Kira Yukimura e il primo lupo mannaro beta di Scott, Liam Dunbar, per tenere al sicuro la sua famiglia, i suoi amici e il resto della città.

L’addio dei personaggi più amati

Come vi accennavo sopra, la serie è contrassegnata da tanti successi ma purtroppo la crisi dello show è stranamente coincisa con l’addio di diversi attori molto amati dai fan di Teen Wolf.

Un addio scioccante è stato sicuramente quello di Crystal Reed, Allison Argent la protagonista femminile della serie e love interest di Scott. Allison è morta durante la terza stagione, trafitta da una spada Oni. L’attrice aveva abbandonato la serie (andata in onda dal 2011 al 2017 su MTV) per poter provare e trovare nuovi progetti stimolanti, essendo convinta che l’arco narrativo di Allison si fosse ormai concluso. In realtà la sua carriera lontana dalla serie non è stata prolifica come sperava ed infatti è ritornata per un cameo in un episodio stand alone alcune stagioni dopo. A sicuramente mantenuto ottimi rapporti con il cast della serie e la produzione di Teen Wolf dato che non è stato per nulla difficile convincerla a ritornare a vestire i panni di Allison nel nuovo film del franchise.

Assieme alla Reed anche Daniel Sharman ha lasciato lo show. Secondo quanto dichiarato dall’attore ai tempi, il suo personaggio non aveva più nulla da dire dopo la morte di Allison così a reputato giusto concentrarsi su altri progetti.

Tyler Hoechlin (Derek Hale) e Colton Haynes hanno lasciato anche loro lo show salvo poi ritornare come presenze semi-fisse nell’ultima stagione della serie.

L’addio che ha addolorato più di tutti i fan di Teen Wolf è stato quello di Dylan O’Brien. Il personaggio di Stiles è probabilmente al giorno d’oggi il più amato di tutti, nonostante il protagonista sia Scott, perciò non dobbiamo stupirci se la sua assenza si è fatta sentire tanto. Non è quindi un caso che le ultime due stagioni dello show ruotassero comunque attorno a Stiles nonostante la sua assenza. Nel caso di Dylan O’Brien le cause dell’addio prematuro allo show sono dovute a concrete opportunità di carriera: Dylan era stato scelto per il ruolo del protagonista nella saga cinematografica di Make Runner, un’occasione che non si pretesta tante volte nella vita. Per motivi di incompatibilità di schedule l’attore è stato quindi costretto a lasciare il set di Teen Wolf come figura fissa, infatti il suo personaggio è presente in qualità di cameo.

Dalla mancata stagione 7 al film, il passo non è stato breve

Come vi accettano già prima, Teen Wolf non avrebbe dovuto concludersi con la sesta stagione. Circolano da tempo voci circa copioni mai diffusi della tanto chiacchierata settima stagione dello show. Purtroppo MTV ha scelto di non rinnovare la serie oltre la sua sesta stagione e quindi tutti i sogni dei fan sono stati stroncati, fino all’arrivo di Paramount+. Il principale sostenitore di una nuova stagione di Teen Wolf era Tayler Posey, il protagonista dello show. L’attore che ha messo anima e corpo nel progetto desiderava tanto tornare per lo show, purtroppo però una settima stagione di Teen Wolf non verrà mai realizzata. Ad asciugare le lacrime dei fan ci ha pensato Paramount+ che il 24 settembre 2021 ha annunciato la produzione del film sequel della serie: Teen Wolf The Movie.

Quest’anno al New York Comic-Con si è tenuto il panel del film e durante l’evento, Jeff Davis ha illustrato perché il ritorno di Teen Wolf doveva avvenire necessariamente tramite un film e non mediante una nuova stagione della serie. A quanto pare, Jeff ha confessato a Paramount+ che non aveva a disposizione abbastanza materiale per realizzare un’intera nuova stagione dedicata a Teen Wolf, probabilmente nemmeno gli attori erano convinti, sia per il lungo tempo di lavorazione che per la sceneggiatura. Così, creatori e produttori hanno scelto di puntare su un film. Jeff ha quindi scritto una bozza della storia arrivando fino a buttare giù oltre 138 pagine, secondo lui questo non era sufficiente per la tanto attesa settima stagione. In questo modo è nato Teen Wolf: The Movie.

Ora speriamo vivamente che il film non sia un prodotto fatto giusto perchè il momento era opportuno. Come sappiamo la pandemia appena trascorsa ha riportato a galla serie tv iconiche degli anni 2000, tra cui Teen Wolf, e i rebot hanno iniziato ad essere i prodotti più richiesti dai produttori. Netflix , che nel suo catalogo vanta ora Teen Wolf, può dimostrare quanti utenti durante il 2020 hanno visto la serie. Credetemi, davvero tanti. Tantissimi abbonati hanno scelto di recuperare serie iconiche piuttosto che visionare nuovi prodotti. Ecco perchè al momento attuale si punta forte sulle operazioni di revival, l’obiettivo è semplice: dare lustro a icone del passato e al tempo stesso catturare nuovo pubblico che poi si riverserà sul vecchio prodotto di riferimento, Top Gun: Maverick ha fatto scuola.

L’universo di Teen Wolf è pronto ad espandersi grazie alla serie

Il film Teen Wolf: The Movie non è il solo prodotto dedicato al franchise che verrà coinvolto nel progetto di reboot e revival del marchio. In arrivo il 26 gennaio solo su Paramount+ Usa è anche la serie spin-off sequel Wolf Pack.

Al centro della storia ci saranno un ragazzo ed una adolescente che vivranno un cambiamento importante subito dopo che, a causa di un incendio boschivo, vedranno risvegliarsi delle creature soprannaturali. Unendosi ad altri due adolescenti, il gruppo si dovrà confrontare con un segreto che riguarda tutti loro ed il morso di un lupo mannaro.

I giovani protagonisti del telefilm sono Everett ( interpretato da Armani Jackson) e Blake (Bella Shepherd), mentre Sarah Michelle Gellar interpreterà Kristin Ramsey, un’agente di polizia sulle orme dei lupi mannari.

Nel cast sono compresi anche Rodrigo Santoro (as ranger Garrett Biggs), Chloe Rose Robertson (Luna), e Tyler Lawrence Gray (Harlan). Tra i produttori esecutivi ci sono la stessa Gellar e Jeff Davis (che ha realizzato Teen Wolf ed ha scritto questo spin-off) Tra gli altri componenti del cast troviamo Bailey Stender (iCarly), Chase Liefeld (Chang Can Dunk), Hollie Bahar (Westworld), Lanny Joon (Baby Driver), Rio Mangini (Everything Sucks), Stella Smith (Stargirl), Zack Nelson (Loot), James Martinez (Love, Victor), Amy Pietz (Caroline in the City), Bria Brimmer (Doom Patrol), John L. Adams (The Dead Zone) e Sean Philip Glasgow (Diary of a Future President).

La serie, così come il film, farà il suo esordio su Paramount+ il 26 gennaio 2023, ovviamente non sul territorio nostrano. Paramount+ Italia ha diffuso un’immagine poster della serie con protagonista Sarah Michelle Gellar rivelando che nuove notizie arriveranno molto presto. Non ci resta che attendere e sperare in una tempestiva distribuzione dello show anche nel paese nostrano.