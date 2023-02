Tassi di interesse: ancora in rialzo

Se l’aumento dei tassi di interesse è positivo per i profitti bancari, dall’altra rallenta l’economia, specialmente nel settore immobiliare. Il Regno Unito è uno dei più grandi mercati del credito della regione, e nel 2023 le banche inglesi si aspettano profitti crescenti. Le nuvole però si stanno facendo ancora più scure, vista la pronuncia di 23.885 sentenze giudiziarie contro aziende britanniche in debito.

Anche il mercato immobiliare inglese sta tremando. In una sola settimana le banche hanno ritirato circa 1.700 prodotti ipotecari, prima di reintrodurli a tassi più alti di 1-2 punti percentuali. Un futuro danno per i mutuatari. Clima incerto anche in Germania. Il suo più grande prestatore, Deutsche Bank, sta approfittando dell’aumento dei tassi. Si prevede un altro giro consecutivo di profitti, la serie più lunga in almeno un decennio. Le banche in Germania e in Austria sono attive soprattutto nella proprietà commerciale. Presenti ben oltre 1,3 trilioni di euro di prestiti immobiliari commerciali in tutta l’Unione europea.

BaFin, regolatore finanziario tedesco ha annunciato che un veloce aumento dei tassi di interesse potrebbe gravare su alcune banche, peggiorando i prestiti. La conclusione possibile di accordi non sarà il salvataggio degli istituti di credito. Le transazioni finanziarie aziendali in borsa infatti stanno crollando.