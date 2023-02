PlayStation Plus, febbraio 2023: annunciati i giochi gratis del mese per PS4 e PS5

Ecco la lista dei giochi gratis PS4 e PS5 di febbraio per gli abbonati al PlayStation Plus. I giochi saranno disponibili a partire dal 7 febbraio 2023.

Sony ha finalmente svelato i giochi gratis per PS4 e PS5 per gli iscritti al PlayStation Plus di febbraio 2023. La lista dei giochi di questo mese disponibile per gli abbonati al PS Plus include:

Mafia: Definitive Edition

OlliOlli World

Evil Dead: The Game

Destiny 2: Oltre la Luce

Mafia: Definitive Edition è il remake del primo, indimenticabile capitolo della serie Mafia. Questa riedizione recupera tutto il fascino, tutta l’azione e tutta la potenza narrativa della straordinaria epopea di Mafia, ma con un’attenzione più marcata verso la caratterizzazione del contesto storico. Ambientato negli anni del Proibizionismo, il primo Mafia racconta la storia di Tommy Angelo, tassista della città di Lost Heaven, che si ritrova ad essere improvvisamente coinvolto nella criminalità organizzata.

OlliOlli World, invece, è terzo titolo della serie sviluppata da Roll7. Il gioco ci accompagna con lo skate in un vivace mondo abitato da personaggi davvero pittoreschi. L’obiettivo del nostro viaggio è quello di scoprire le mistiche divinità dello skate e raggiungere il Gnarvana.

Evil Dead: The Game è il divertente PvPvE asimmetrico basato sul franchise di The Evil Dead (La Casa, in italiano). “Vesti i panni di Ash Williams o di uno dei suoi amici dell’indimenticabile saga di Evil Dead e tuffati in un gioco ricco di co-op e azione multigiocatore PVP a tutta adrenalina! Gioca nei panni di una squadra di quattro sopravvissuti: esplora, saccheggia, crea, doma le tue paure e trova gli oggetti necessari a chiudere il portale tra due mondi, in un gioco ispirato ai tre film originali della saga di Evil Dead e alla serie originale di STARZ, Ash vs Evil Dead – recita la descrizione ufficiale.

Destiny 2: Oltre la Luce, infine, è la quinta espansione di Destiny 2 che aggiunge diversi contenuti al gioco base.”Un nuovo potere è scaturito dall’antica nave piramidale sulla frontiera ghiacciata di Europa. Un impero oscuro è sorto sotto la sua superficie. Unisciti agli altri guardiani in Destiny 2: Oltre la Luce e distruggi l’impero, a costo di dover brandire l’Oscurità.”

I giochi saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus a partire dal 7 febbraio fino a lunedì 6 marzo 2023.