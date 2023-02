Netflix introduce l’audio spaziale su oltre 700 titoli, ma solo per gli abbonati Premium

Netflix ha annunciato per la prima volta il supporto per l’audio spaziale la scorsa estate. L’audio spaziale, in teoria, offre un’esperienza audio a 360 gradi, compresa la riproduzione di suoni progettati per provenire da dietro all’osservatore.

Netflix ha annunciato che l’audio spaziale è ora disponibile su oltre 700 dei suoi titoli più visti, tra cui “Stranger Things“, “The Watcher”, “Wednesday” e “Glass Onion: A Knives Out Mystery“. Inoltre, ha già promesso che l’audio spaziale verrà aggiunto ai nuovi titoli più popolari man mano che verranno rilasciati, tra cui “You”, “Your Place or Mine”, “Luther: The Fallen Sun” e “Tour de France”.

Per vedere l’elenco completo dei titoli con audio spaziale, gli utenti possono cercare il termine “audio spaziale” su Netflix. Tuttavia, la nuova funzione audio spaziale è disponibile solo su Netflix Premium, il piano più costoso dell’azienda. I clienti che hanno il servizio Standard o Basic riceveranno comunque il supporto all’audio spaziale in futuro, “ma solo su un numero limitato di titoli selezionati”.

“Il piano Premium di Netflix offre già la migliore esperienza di visualizzazione”, ha dichiarato Rishu Arora, direttore del product management in un post sul blog dell’azienda. “Ora, con l’audio spaziale di Netflix, i nostri membri con Premium godranno della migliore esperienza sonora disponibile, sia che stiano guardando a casa su TV o computer, sia che siano in viaggio con un telefono o un tablet”.

La nuova funzione è già disponibile anche in Italia. Non dovrete fare altro che avere un abbonamento Premium e cercare i titoli con l’etichetta “audio spaziale” sul catalogo della piattaforma.