ZeroAvia: inaugurato il più grande aereo a idrogeno

ZeroAvia ha inaugurato il più grande aereo a idrogeno del mondo. Ha effettuato il suo primo volo nel Regno Unito, è un Dornier 228 da 19 posti. Il velivolo è in attesa di ottenere la certificazione per i voli commerciali entro il 2025. Un sistema ibrido, quello utilizzato, ovvero, un motore a combustione Honeywell TPE-331 standard sull’ala destra. Su quella sinistra invece è stato montato un motore elettrico da 600 kW.

All’interno della cabina sono stati installati i serbatoi di idrogeno, le celle a combustibile e le batterie tampone agli ioni di litio. Tutto ciò per avere migliore accessibilità e monitoraggio. L’azienda è speranzosa di effettuare voli commerciali per aerei da 9 a 19 posti entro il 2025. Dall’altra si augura anche di ottenere la certificazione completa di questo gruppo propulsore da 600 kW.

La soluzione ideale dovrebbe garantire un’autonomia di 550 km, notevole per i voli regionali. Un Dornier 228 standard può trasportare 19 passeggeri fino a 1.130 km. La propulsione a idrogeno quindi dimezza l’autonomia. Questo potrebbe essere il motivo per cui ZeroAvia per il 2026 sta già lavorando a un propulsore da 2,5 MW. Esso è progettato per aerei di linea da 40-80 posti con l’autonomia prevista di 1.85o km.