Winnie the Pooh: Blood and Honey – Annunciato in film sequel

Attraverso i social è stata annunciata la produzione del sequel di Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Winnie the Pooh: Blood and Honey deve ancora uscire nelle sale cinematografiche americane, ma, nel frattempo, è già stato annunciato il capitolo sequel. L’annuncio è avvenuto attraverso il profilo Twitter del progetto, e con la frase d’accompagnamento “più sangue, più miele”.

Ecco il tweet.

Il produttore Stuart Alson ha dichiarato:

La risposta del pubblico al film (durante le anteprime ndr) è estata entusiasmante. E poi anche la critica, le riviste come Rolling Stone, TMZ e USA Today, Reddit e i commenti su YouTube, il mondo ha voglia di Winnie the Pooh: Blood and Honey. E siamo entusiasti di poter portare, grazie a Fathom, questo film il più lontano possibile.

Il regista Rhys Frake-Waterfield poco tempo fa aveva parlato delle possibili ispirazioni per il sequel di Winnie the Pooh: Blood and Honey. Ecco le sue parole:

Terrifier 2 sarebbe uno dei miei punti di riferimento- ha detto- voglio che sia un qualcosa di grandioso, vorrei spingere ancora di più.

In Winnie the Pooh: Blood and Honey il personaggio di Christopher Robin, recandosi al college, si ritroverà lontano dai suoi amici, che sono stati abbandonati. Sarà così che Winnie e Pimpi inizieranno a commettere della atrocità contro altri esseri umani.

Il regista Rhys Frake-Waterfield ha detto sul lungometraggio e sulla storia:

Siccome gli amici di Christopher Robin dovranno badare da soli a sé stessi, diventeranno feroci, ritornando alle loro origini animali. Non saranno più figure addomesticate, saranno come un un orso vizioso ed un maiale a caccia di prede.

Winnie the Pooh: Blood and Honey uscirà negli Stati Uniti il 15 febbraio.