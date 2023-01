Twitter diventerà come PayPal: pagamenti tra utenti e e-commerce, anche in criptovalute

Musk vuole trasformare Twitter in una piattaforma di pagamento in grado di competere con Apple Pay e PayPal. Il progetto è già stato discusso con gli investitori.

Elon Musk sta cercando di aumentare i ricavi di Twitter, il social che ha acquistato per 44 miliardi e che si trova in profondissima difficoltà. Il business delle inserzioni non è mai bastato, ma le cose si sono fatte ancora più complicate da quando Musk è il nuovo proprietario: i ricavi sono crollati del 70%, dopo che numerose grandi aziende hanno deciso di congelare gli investimenti pubblicitari.

Secondo il Financial Times, Musk vuole trasformare Twitter in una piattaforma di pagamento in grado di competere con Apple Pay e PayPal. Nove mesi fa, Musk aveva anticipato che avrebbe permesso agli account Twitter di trasferire denaro ad altri all’interno del social network. Ma ora il progetto sembra essere evoluto e Twitter sta cercando di ottenere le licenze per diventare una piattaforma di pagamento negli Stati Uniti.

Inoltre, è anche confermato che Musk stia lavorando ad un progetto per trasformare Twitter in quella che in gergo si chiama SuperApp, ossia una piattaforma che, in un unico hub, offra messaggistica, pagamenti, commercio, news e intrattenimento.

Elon Musk avrebbe già discusso dettagliatamente del progetto con i partner che hanno finanziato l’operazione di acquisizione, facendo cenno a servizi come transazioni peer-to-peer, conti di risparmio e carte di debito. La piattaforma inizierà con valute e metodi di pagamento standard, ma Elon Musk ha già manifestato il desiderio di estendere il supporto anche alle criptovalute in futuro.

Questa piattaforma potrebbe diventare una forte concorrente di PayPal ed Apple Pay, offrendo anche servizi di trasferimento denaro tra utenti.

Musk non è nuovo a iniziative simili, avendo fondato X.com, una delle prime banche online che poi diventò parte di PayPal. Resta da vedere se Twitter sarà in grado di competere con realtà presenti nel mercato dei pagamenti da molto più tempo.

