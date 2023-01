Imprese: buona governance accresce anche le pmi

Una recente analisi di oltre 17 mila pmi tra i 10 e i 50 milioni di fatturato ha dimostrato un’influenza positiva nei confronti delle grandi imprese. Validi risultati anche a lungo termine. A essere cruciali sono l’internalizzazione o l’esternalizzazione dei processi produttivi. Si intendono le scelte strategiche e di posizionamento industriale delle piccole e medie imprese, con un migliore adattamento alle logiche produttive interne aziendali. Una riduzione dei costi e una migliore governance dei processi.

Nell’esternalizzazione le imprese hanno migliori performance affidandosi a fornitori esterni, sostenendo costi di produzione maggiori soltanto del 10%. Con un ritorno sul Roa (Return on Assets) pari a 0,35 punti in più.

Come Banca Generali siamo da sempre vicini agli imprenditori insieme ai nostri consulenti finanziari, con la vocazione di proteggere e sostenere i loro progetti. In questo contesto, il nostro è un ruolo di acceleratori verso lo sviluppo sostenibile con soluzioni personalizzate adatte ad affrontare scenari di mercato incerti e complessi come quello attuale.