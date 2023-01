E3 2023: PlayStation, Nintendo ed Xbox non parteciperanno, secondo un’indiscrezione

Secondo un report pubblicato da IGN, PlayStation, Xbox e Nintendo non prenderanno parte direttamente all’E3 2023 di quest’estate. Il 2023 dovrebbe essere l’anno che segna il ritorno trionfante della fiera losangelina, con un evento che torna ad essere finalmente in presenza dopo un’edizione passata realizzata quasi totalmente in digitale ed due cancellate a seguito dello scoppio della pandemia da Covid-19.

Tuttavia, a quanto pare l’E3 di quest’anno potrebbe rivelarsi diverso sotto molti punti di vista, ad iniziare dall’assenza delle tre big dell’industria videoludica. A riportarlo è IGN USA che afferma di aver ricevuto conferma da molteplici fonti interne del fatto che Sony, Nintendo e Microsoft non prenderanno parte all’evento con una conferenza o con un proprio stand nello showfloor del Los Angeles Convention Center.

Se da un lato la notizia non sorprende per quanto riguarda l’assenza di PlayStation che ormai non prende parte alla manifestazione dal 2019, l’assenza di Nintendo genera sicuramente più perplessità. Nonostante il formato dei Direct, infatti, la grande N è sempre stata presente all’E3 con il proprio stand. Secondo Andy Robinson di VGC la casa di Mario non prenderà parte all’evento poiché non ha grossi lanci pronti per essere mostrati, ma anche queste affermazioni per il momento restano delle pure indiscrezioni.

L’informazione dell’assenza delle tre big dall’E3, tra l’altro, arriva a pochi giorni dal rilascio di lunga intervista a Phil Spencer proprio con IGN: l’Head of Microsoft Gaming ha dichiarato che Xbox sarebbe stata presente a Los Angeles, con un nuovo evento estivo, senza però specificare se questo sarebbe stato parte o no della programmazione dell’E3 di quest’anno.

Anche da ReedPop non arrivano conferme o smentite. La società britannica ha affermato nei mesi scorsi che l’E3 di quest’anno sarà un evento decisamente importante e che includerà sia eventi dal vivo che in digitale per offrire un’esperienza completamente rinnovata e ricca di contenuti.

Ad oggi, dunque non abbiamo alcuna conferma che Sony, Microsoft e Nintendo non saranno presenti all’E3 2023. Quindi in attesa di ulteriori sviluppi, vi consigliamo come sempre di prendere quanto riportato con le pinze in attesa di una conferma ufficiale.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che l’E3 di quest’anno si terrà dal 13 al 16 giugno 2023.