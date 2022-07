E3 2023 confermato: l’evento si terrà sia dal vivo che in digitale

L'E3 si prepara a tornare il prossimo anno con un'edizione sia in presenza che in digitale. Ecco tutti i dettagli.

È ufficiale: l’E3 sta per tornare. L’ESA (Entertainment Software Association) ha confermato che la manifestazione tornerà nel 2023 con un evento in presenza presso il Convention Center di Los Angeles durante la seconda settimana di giugno. Ma non solo: questa nuova edizione includerà anche tutta una serie di eventi in digitale per offrire un’esperienza completamente rinnovata e ricca di contenuti.

We're back! 👾#E32023 will take place in June at the Los Angeles Convention Center— with new partner ReedPop (the folks behind @PAX!) Learn more: https://t.co/p9QUmBtkBu pic.twitter.com/MdW00Qekeg — E3 (@E3) July 7, 2022

Questa nuova edizione sarà realizzata in collaborazione con ReedPop, compagnia di produzione alla base di altri importanti eventi del settore come PAX, EGX, Star Wars Celebration, New York Comic Con e tanti altri. Al momento mancano ancora diversi dettagli, ma l’evento è stato già descritto come ricco di reveal di un certo peso ed anteprime mondiali sconvolgenti.

Siamo entusiasti di riportare l’E3 come evento con partecipazione di persona con ReedPop, leader globale della produzione di eventi di cultura pop”, ha dichiarato Stanley Pierre-Louis, presidente e CEO dell’ESA. “Gli ultimi tre anni hanno confermato che l’E3 riunisce il nostro settore come nessun altro evento è in grado di fare.”

L’ESA ha dichiarato che svelerà altri dettagli sull’evento nel corso dei prossimi mesi. Sarà senza dubbio interessante vedere la nuova formula dell’E3, soprattutto dopo tre anni di assenza dovuti alla pandemia da COVID-19, ma per saperne di più dovremo sicuramente attendere ancora un bel po’.