Dead Space Remake: disponibile la Patch 1.003 per PS5 e PC, tutti i dettagli dell’aggiornamento

Dead Space Remake si aggiorna su PS5 e PC (via Steam) con l’arrivo della Patch 1.003 che risolve alcuni problemi grafici presenti nel gioco fin dal lancio. Stando alle note condivise dal portale UpdateCrazy, il nuovo aggiornamento, oltre a rivolvere problemi grafici, sistema anche dei problemi di performance su PS5 e alcuni bug minori. Tra questi, vi è anche il bug relativo all’impiego del VRS (Variable Rate Shading) che causava alcuni problemi sul piano grafico.

Hey, #DeadSpace players!

Updates that address fixes to graphical issues have been pushed live to Steam and PS5. Updates for the EA app and Xbox are both in progress and should arrive within the week or sooner.

— EA Help (@EAHelp) January 30, 2023