Schizofrenia: legame con i cicli genici interrotti

Un recente studio ha dato la prima prova relativa ai ritmi cerebrali di 12 ore. Questi sono disturbati in chi soffre di schizofrenia.

Studiando il cervello umano con la patologia di schizofrenia, i ricercatori hanno scoperto che molti dei ritmi cerebrali di 12 ore sono alterati o mancanti. Si pensa che un corpo umano operi su un ciclo di 24 ore, ma alcuni aspetti della fisiologia umana possono operare su 12 ore. L’interruzione di un ritmo cerebrale umano è fra i primi segni di schizofrenia.

Poiché non è possibile misurare l’attività genica nel cervello di persone viventi, i ricercatori hanno utilizzato cervelli post-mortem donati da persone con e senza schizofrenia. Concentrandosi sulla regione del cervello chiamata corteccia prefrontale dorsolaterale (DLPFC), hanno identificato diversi geni che di solito funzionano su un ciclo di 12 ore.

Abbiamo scoperto che il cervello umano ha non solo ritmi circadiani (24 ore) nell’espressione genica, ma anche ritmi di 12 ore in un certo numero di geni che sono importanti per la funzione cellulare e il mantenimento neuronale. Molti di questi ritmi di espressione genica sono persi nelle persone con schizofrenia, e c’è un drammatico cambiamento nei tempi dei ritmi nelle trascrizioni relative all’energia cellulare.

Colleen A. McClung, autore dello studio

Questo potrebbe significare che le cellule cerebrali non funzionano al meglio nei momenti della giornata in cui l’energia cellulare è più necessaria. Saranno necessari ulteriori studi per indagare su questo. I suddetti risultati hanno fornito i primi passi vitali.