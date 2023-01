Personalità: come cambia negli anni

La nostra personalità non è scolpita una volta per tutte nell’infanzia. Nel corso degli anni magari i cambiamenti sono impercettibili, ma possono essere significativi. Uno studio universitario aveva analizzato il cambiamento di quasi 2mila persone nella durata di 50 anni. Avevano partecipato quando erano sedicenni e poi ora sono stati rintracciati per ottenere i risultati del test.

I nostri risultati suggeriscono che la personalità ha una componente stabile per tutta la durata della vita ma che è anche malleabile, ovvero le persone maturano con l’età.

autori dello studio

Nel frattempo che invecchiamo diventiamo più stabili emotivamente, coscienziosi, estroversi, cordiali e collaborativi. Il passare del tempo diminuisce il narcisismo. Si diventa più fiduciosi verso gli altri acquistando maggior benessere interiore. Con l’avanzare dell’età si sperimentano meno emozioni negative e si presta meno attenzione agli stimoli negativi che a quelli positivi. Gli anziani, inoltre, percepiscono affermazioni umoristiche e neutre in modo più divertente rispetto ai giovani. Nel tempo quindi si trasforma anche la personalità.

Non sono i grandi eventi della vita a forgiarci, ma quello che gli altri si aspettano da noi. Anche le esigenze a cui dobbiamo andare incontro per avere buoni rapporti sociali e per andare avanti nella nostra vita costruendo amore e una famiglia. Inoltre, se si vuole cambiare qualcosa nella nostra personalità si può evolvere nella direzione che vogliamo. Essere consapevoli che la personalità è in trasformazione favorisce la nostra evoluzione e ci fa vivere con la curiosità di scoprire come diventeremo.