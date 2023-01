Lisa Loring, la prima Mercoledì Addams in live action, muore a 64 anni

Il volto storico di Mercoledì Addams, Lisa Loring, è deceduta in seguito a un attacco cardiaco dovuto a pressione alta a Burbank, in California, dove l’attrice – originaria delle Isole Marshall e naturalizzata statunitense – viveva. Lo rende noto la famiglia, nella persona di una delle due figlie, Vanessa Foumberg.

Se n’è andata, in pace, con le figlie che la tenevano per mano

ha affermato.

Si uniscono al suo ricordo i colleghi di un tempo, tra cui l’autrice Laurie Jacobson, per la quale “è sempre stata nei nostri cuori come Mercoledì Addams” e Butch Patrick, che interpretava Eddie Munster nella serie “rivale” The Munsters.

Lisa Loring ha cominciato prestissimo, a soli tre anni, la sua carriera, apparendo per un episodio ne Il dottor Kildare e poi riscuotendo grande successo come Mercoledì in 64 episodi della serie tra il 1964 e il 1966, più il film revival del 1977. Purtroppo gli anni successivi l’hanno vista partecipare saltuariamente a produzioni più che altro televisive e il suo nome divenne noto più per le traversie con i vari mariti (tra cui l’attore hard Jerry Butler) che per altro, ma è la sua interpretazione di Mercoledì ha impostato tutte quelle venute a seguire, tra cui quelle di Christina Ricci e Jenna Ortega, che si è in gran parte ispirata a lei anche per la famosa scena del ballo.