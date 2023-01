Kirby’s Return to Dream Land Deluxe potrebbe includere un nuovo epilogo giocabile

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe includerà un nuovo epilogo giocabile. O almeno questo è quanto emerge dando un’occhiata al retro di copertina del gioco che riporta un’immagine con le varie feature di questa nuova edizione. Nell’elenco che trovate nel tweet riportato qui sotto compare l’inedito Magolor Epilogue, una sorta di “missione extra post finale” della campagna.

⚠️RUMOR🔥 Un usuario ha publicado la parte trasera del boxart de Kirby's Return to DreamLand Deluxe y aparece descrito un epílogo "Magolor Epilogue". Se trataría de contenido añadido al juego original. pic.twitter.com/lfdTomTBBD — PAABLOO64💎 (@PAABLOO64) January 30, 2023

In sostanza, questa nuova modalità andrà ad aggiungere dei nuovi contenuti, arricchendo l’offerta proposta dall’edizione originale per Wii del 2011. Annunciato durante il Nintendo Direct di settembre 2022, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe è la remaster di Kirby’s Return to Dream Land per Wii, un Platform a scorrimento bidimensionale. Oltre ad una veste grafica migliorata, l’edizione Deluxe offrirà un’abilità copia del tutto inedita (Mecha), nuovi minigiochi e la possibilità di affrontare l’avventura con ogni giocatore che interpreta il proprio Kirby. Leggiamo la sinossi ufficiale del gioco:

Un giorno, una navicella spaziale effettua un atterraggio di emergenza sul Pianeta Pop. Per aiutare il misterioso Magolor, Kirby e i suoi amici partono per una grande missione. Risucchiando determinati nemici, Kirby otterrà tante abilità diverse, tra cui la nuova abilità Mecha.

Questo titolo permette a un massimo di quattro utenti di giocare in locale sulla stessa console. Inoltre, tutti i giocatori possono impersonare Kirby contemporaneamente e usare le proprie abilità preferite. È inclusa anche una collezione di minigiochi con classici come Kirby Samurai e novità come Caccia al tomo di Magolor.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe sarà disponibile a partire dal 24 febbraio 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.