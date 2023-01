JOMO: celebrazione di benessere e serenità

Il momento in cui non siamo in preda all’ansia e ci godiamo una sensazione di totale benessere e serenità si definisce JOMO. Si tratta di un ritorno a una vita meno dettata dalla tecnologia e dalla frenesia. Il termine sottolinea la gioia di perdersi qualcosa. Chi sostiene la celebrazione della JOMO si gode momenti semplici e non è vero che si è più felici facendo tante esperienze diverse.

Una vita affidata di più alla qualità invece che alla quantità. La JOMO consiste in un approccio responsabile verso il mondo digitale e non alla sua totale eliminazione. Si prevede una limitazione all’uso di dispositivi digitali, dedicando il resto alla vita reale. Un rallentamento dei ritmi quotidiani per godersi ogni momento dell’esistenza. Un input a riprendere o scoprire attività rilassanti e piacevoli aumentando benessere e autostima. Non possiamo essere in due posti nello stesso momento.

Il principio JOMO è accettare la realtà così com’è. Utile sarebbe creare una lista di obiettivi e interessi da scrivere in ordine di priorità. Saper dire di no è importante quando non si vuole o magari non possiamo rispettare o accettare un impegno. Non facciamo contenti gli altri, ma diamo privilegio a quello che conta davvero per noi.