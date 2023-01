Creed 3: ecco il poster del film con Michael B. Jordan

Dopo la pubblicazione del teaser trailer di Creed 3, è arrivato online anche il poster del lungometraggio con Michael B. Jordan protagonista. Nell’immagine vediamo il personaggio liberare un gancio contro l’avversario.

Ecco il poster.

Mentre qui sotto potete vedere il teaser di Creed 3.

Il film prodotto da MGM è diretto e interpretato da Michael B. Jordan, qui al debutto alla regia ma che ha già dato cuore e anima al protagonista Adonis “Donnie” Johnson nei primi due capitoli, Creed – Nato per combattere e Creed II (distribuiti nel nostro Paese da Warner Bros. Italia), che hanno incassato rispettivamente 5.5 milioni di euro nel 2016 ed oltre 7 milioni di euro nel 2019.

Nel cast anche Tessa Thompson (Creed – Nato per combattere e Creed II, Avengers: Endgame, Passing), Jonathan Majors (“When We Rise”, Hostiles, The Harder They Fall), Selenis Leyva (“Orange Is the New Black”, Spider-Man: Homecoming), Phylicia Rashad (tick, tick… Boom!, Creed – Nato per combattere e Creed II).

Jordan ha commentato così, tempo fa, il suo prendere le redini della saga:

Ero molto ansioso, pensavo a cose del tipo ‘chi dovrà chiamare l’azione e lo stop alla scena? Sarò io!’ Ho parlato con Denzel Washington e Bradley Cooper, considerando che anche loro hanno lavorato come registi, e mi hanno detto che dovevo trovare il mio equilibrio e l’amalgama con gli attori e con la squadra di lavoro. Sembra come avere dei superpoteri: hai la capacità di dirigere grazie anche alla tua stessa performance. Posso dire che è stata un’esperienza liberatoria.

La pellicola uscirà nelle sale americane il 3 marzo; in quelle italiane il 2 marzo, distribuita da Warner Bros. Pictures.