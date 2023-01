Apple: l’obiettivo è ridurre la dipendenza dalla Cina

L’India rappresenta il 5-7% della produzione manifatturiera totale di Apple e si vuole raggiungere l’obiettivo di salire al 25% entro il 2025. Apple sta coinvolgendo i suoi fornitori cinesi per stabilire una base in India. I fornitori cinesi dovranno costituire una joint venture con un’azienda locale. Un modo per realizzare il desiderio di Apple di ridurre la sua dipendenza dalla Cina, dove c’è la maggioranza dei suoi prodotti.

A causa delle dure politiche di blocco dovute al Covid a Pechino, la Apple non ha raggiunto il suo obiettivo di produzione. Quello inteso per i suoi recenti modelli di iPhone 14 di quasi 6 milioni di unità in tutto il mondo. Inoltre, ci sono state proteste che hanno visto protagonisti scontri fra lavoratori della Zhengzhou, la più grande fabbrica di iPhone al mondo, e le autorità. Il motivo era la protesta per il ritardo nel pagamento dei bonus e per le cattive condizioni di vita. La conseguenza è stata la carenza di scorte e lunghi tempi di attesa per chi voleva acquistare i nuovi modelli. Nel 2023 il produttore di iPhone aprirà i negozi Apple in India per la prima volta. I negozi sono compresi in un accordo firmato da Apple e l’indiano Tata nel 2022 per l’apertura di 100 negozi in tutto il paese.