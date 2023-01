Ant-Man and the Wasp: Quantumania, nuovo spot con footage inedito

Marvel Entertainment rilascia un nuovo spot ufficiale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, con qualche secondo di footage inedito dell'incontro tra Kang e Scott.

Ecco un nuovo spot ufficiale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dal titolo “Before” che pone ancora una volta l’accento sull’incontro scontro tra Scott Lang e Kang, mostrandoci anche qualche brevissimo frammento inedito. L’epica avventura, che trasporta il pubblico nel vasto subatomico Regno Quantico, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Per prenotare i biglietti è possibile accedere al sito https://www.antmanandthewaspquantumania.it/, in continuo aggiornamento.

I Supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, p.g.a. e Stephen Broussard, p.g.a., Ant-Man and The Wasp: Quantumania è interpretato anche da Jonathan Majors nel ruolo di Kang, David Dastmalchian nel ruolo di Veb, Katy O’Brian nel ruolo di Jentorra, William Jackson Harper nel ruolo di Quaz e Bill Murray in quello di Lord Krylar.

