Edilizia: ristrutturazione in paglia

Tante sono le soluzioni per la ristrutturazione edilizia della casa valorizzando un design ecologico, circolare e sostenibile. Per gli edifici unifamiliari la paglia è la soluzione migliore. Costruire in paglia vuol dire applicare i principi dell’economia circolare. Dal momento di produzione fino al riciclo, tale materiale resta ecologico e non inquinante. La qualità migliore della paglia è la sua natura ignifuga, quindi resistente al fuoco.

Il tipo di casa in paglia altoatesina ha due piani e le mura sono spesse 1,2 metri. Le pareti esterne sono in paglia, legno e intonaco di calce. Un’alta prestazione di accumulo di calore, con un’eccellente combinazione di acustica e clima interno salubre. Ha un elevato grado di isolamento riducendo i carichi per il riscaldamento. I consumi di una casa in paglia danno ottimi risultati. Pavimenti e solai sono in legno, mentre l’isolamento del tetto è in paglia.

La facciata sud della casa è tutta a vetrata con un grande apporto solare termico. A parte una stufa in caso di maltempo ed estremo freddo, il resto dell’anno l’abitazione è davvero del tutto autonoma dal riscaldamento. Il tetto ospita un impianto fotovoltaico, mentre un serbatoio per l’acqua piovana riduce i consumi. In Alto Adige ci sono già 15 case di paglia esistenti.