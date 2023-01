Case di lusso: a Milano decollano i prezzi

Alcuni lotti vengono venduti a 15mila euro al metro quadro, mentre quelli in centro sfiorano in media 10mila euro. Un forte afflusso, inoltre, arriva dall’estero. A Milano le abitazioni di lusso crescono rapidamente. I dati statistici riportano che il valore delle case di lusso milanesi è cresciuto del 25%, a 5,8 miliardi di euro (maggio e novembre 2022). I prezzi delle abitazioni in centro hanno raggiunto un record di 9.949 euro a metro quadro. Dall’altra il prezzo dell’affitto, a dicembre 2022, risulta di 28,87 euro per metro quadro. Un incremento del +14,75% rispetto al 2021.

La crescita anomala dei prezzi sembra sia dovuta al ricollocamento dei banker in seguito alla Brexit e i vantaggi fiscali per gli impatriati. L’ultimo lotto in costruzione della parte più moderna della città è stato venduto, il 20% circa dei compratori sarebbero stranieri o italiani ritornati dall’estero. Per coloro che si trasferiscono e vivono in Italia 183 giorni all’anno, i redditi di fonte estera sono soggetti a un’imposta sostitutiva di 100mila euro.

Un altro aspetto importante è offerto da complessi moderni che diventano merce molto rara, in rapporto all’offerta residenziale reperibile a Milano. L’Italia e Milano hanno dinamiche molto diverse nel mercato immobiliare. Il valore medio degli immobili italiani non è mai riuscito a recuperare i massimi dati relativi a prima della crisi finanziaria. In Italia, secondo le statistiche il medio valore delle abitazioni si trova al di sotto di quello del 2010 di circa il 10%. Le cause sono la svalutazione delle case esistenti, mentre le case nuove hanno un aumento di prezzo.