Winnie the Pooh: Blood and Honey – Il regista rivela le ispirazioni del film

Ecco cosa ha rivelato il regista Rhys Frake-Waterfield sulle ispirazioni di Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Winnie the Pooh: Blood and Honey arriverà nelle sale cinematografiche americane il 15 febbraio, e, nel frattempo, il regista Rhys Frake-Waterfield ha parlato delle ispirazioni del lungometraggio horror che, chiaramente, fanno tutte riferimento allo slasher.

Ecco cosa ha dichiarato Rhys Frake-Waterfield:

I franchise a cui abbiamo pensato mentre si lavorava alla produzione del film erano Halloween, Non Aprite Quella Porta e Wrong Turn. In particolare Wrong Turn, è una saga che adoro, non è al livello delle altre che ho citato, ma il primo è nella lista delle mie pellicole preferite.

Waterfield ha già in mente delle idee anche per quanto riguarda il possibile sequel di Winnie the Pooh: Blood and Honey, ed il suo riferimento è molto preciso.

Terrifier 2 è uno dei miei punti di riferimento- ha detto- voglio che sia un qualcosa di grandioso, vorrei spingere ancora di più.

In Winnie the Pooh: Blood and Honey il personaggio di Christopher Robin, recandosi al college, si ritroverà lontano dai suoi amici, che sono stati abbandonati. Sarà così che Winnie e Pimpi inizieranno a commettere della atrocità contro altri esseri umani.

Le ispirazioni

Per quanto riguarda Wrong Turn, si tratta di una saga formata da sei film usciti tra il 2003 ed il 2014, con il primo che mette al centro un gruppo di persone che stanno scalando una montagna del West Virginia, ma che si troveranno faccia a faccia con delle figure molto pericolose. Nel 2021 è uscito Wrong Turn: The Foundation, che è legato al franchise, ma svincolato dalla storia di base. Ecco il trailer.

Terrifier è forse il titolo horror indipendente più gettonato degli ultimi anni, che è pronto a sviluppare anche il terzo capitolo. Al centro della saga c’è il mostruoso Art the Clown. Ecco il trailer di Terrifier 2.