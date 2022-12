Terrifier 3 sarà il film più terrorizzante della saga

Il regista e sceneggiatore dei precedenti film su Terrifer, Damien Leone, ha appena dichiarato che Terrifier 3 sarà il lungometraggio della saga più terrorizzante. Parlando ai fan attraverso Twitter, il regista è stato chiaro sulle sue intenzioni per il prossimo capitolo.

Secondo Damien Leone:

L’idea per il nuovo capitolo sarà quella di catturare gli elementi di terrore del primo cortometraggio. C’era un’atmosfera horror piuttosto genuina, e ne vado ancora orgoglioso. Se tutto ciò che abbiamo in mente andrà a buon fine, il terzo capitolo di Terrifier sarà il più terrorizzante di sempre.

Il corto con Art the Clown protagonista è presente nel lungometraggio di Damien Leone del 2013, in cu vengono proposte diverse storie a tema horror. La storia centrale vede protagonisti una babysitter e due ragazzini nella notte di Halloween, con la babysitter che scopre una videocassetta con delle registrazioni veramente inquietanti.

Ecco il trailer.

Damien Leone ha anche dichiarato di avere in mente il quarto capitolo di Terrifer. Ecco le sue parole:

Avevo la terza parte in mente già mentre scrivevo la seconda. Ci sono tante cose a cui non è stata data una risposta, e questo fa parte dei piani, perché ho intenzione di realizzare anche il terzo lungometraggio. Ho già il soggetto pronto per Terrifier 3, ma si tratta di un qualcosa così grande che potrebbe convergere anche sul quarto capitolo. Anche perché non voglio realizzare un altro lungometraggio da due ore e venti. Vedremo.