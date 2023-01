Tomb Raider: Amazon sviluppa un film ed una serie con Phoebe Waller-Bridge

Dopo che la produzione del sequel di Tomb Raider con Alicia Vikander è stata cancellata, a raccogliere il testimone del franchise videoludico è Amazon, che realizzerà una serie TV sviluppata assieme a Phoebe Waller-Bridge, ed un film che si collegheranno fra di loro.

L’idea sembra essere quella di realizzare un vero e proprio franchise, con lo sviluppo di un nuovo videogioco legato alla saga di Lara Croft. L’accordo siglato da Amazon sembra essere ai livelli di quello fatto per la serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, con cifre che non si discosterebbero da quei 250 milioni di dollari già spesi per il franchise tratto da J.R.R. Tolkien.

Amazon Games e Crystal Dynamics saranno impegnati anche nello sviluppo del nuovo videogioco legato alla saga di Lara Croft, che tornerà perciò a produrre un titolo dopo Shadow Of The Tomb Raider del 2018.

Amazon ha in mente di creare un vero e proprio universo attorno a Lara Croft ed a Tomb Raider. Dopo la deludente fine del progetto sequel con Alicia Vikander, gli appassionati di Lara Croft potranno prossimamente avere più contenuti legati al popolare personaggio creato negli anni Novanta.

Come si è arrivati al Tomb Raider di Amazon

Qualche tempo fa avevamo parlato del fatto che MGM non detenesse più i diritti di sfruttamento per gli adattamenti sullo schermi di Lara Croft. Ed in effetti l’arrivo di Amazon su franchise testimonia come questa acquisizione arrivi dalla perdita dei diritti di MGM.

Per anni gli appassionati hanno sperato che il film sequel con Alicia Vikander si potesse realizzare, e la stessa attrice tempo fa aveva detto:

Prima del Covid avrei detto di sì, ed ora come ora penso ancora che si possa fare. Non è stato dato il semaforo verde, ma la sceneggiatura è in lavorazione, e credo che tutti siano entusiasti all’idea di poter tornare ad esplorare l’universo di Lara Croft. Ora come ora Misha sta lavorando alla sceneggiatura, e non vedo l’ora di leggere qualcosa molto presto.

Ecco alcuni contenuti legati ai precedenti film di Tomb Raider.