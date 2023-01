Cowboy Bebop: il creatore Shinichiro Watanabe ha visto solo la prima scena della serie TV

Cowboy Bebop è stata cancellata dopo appena una stagione da Netflix, e a dare ragione a questa scelta c’è anche il creatore dell’anime, Shinichiro Watanabe, che ha sostenuto come, dopo aver dato un’occhiata al telefilm, non sia riuscito ad andare oltre la prima scena.

Ecco le sue parole:

La serie inizia con una scena in un casinò, il che mi ha fatto venire difficile poter continuare la visione. Così ho stoppato, guardando solo quella prima scena. Chiaramente non era Cowboy Bebop, ed ho realizzato in quel momento che senza il mio coinvolgimento non poteva essere Cowboy Bebop. Ho pensato che avrei dovuto far parte del progetto, anche se il valore della serie animata è ancora più alto adesso.