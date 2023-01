Sign Here: Phoebe Waller-Bridge lavorerà alla nuova serie Prime Video

Phoebe Waller-Bridge lavorerà alla serie Sign Here di Prime Video, che racconta di un impiegato in un ufficio burocratico dell'Inferno.

Dopo il successo di Fleabag, l’interprete, sceneggiatrice e produttrice Phoebe Waller-Bridge lavorerà ad una nuova serie di Prime Video che sarà intitolata Sign Here. Phoebe Waller-Bridge sarà poduttrice del nuovo progetto della piattaforma streaming.

Sign Here è tratto dal romanzo di Claudia Lux pubblicato ne 2022. Si tratta di una storia dall’umorismo dark, con Peyote Trip che è il protagonista di un racconto che porta all’interno dell’Inferno e del suo apparato burocratico. Peyote è frustrato dal fatto che nessuna delle sue penne funziona, che la macchina del caffè è rotta da ceno anni, e l’unico drink presente dalle sue parti negli Inferi è il Jägermeister. Il personaggio, ad un certo punto del percorso, dopo ben mille anni di attesa, troverà un modo per poter cambiare la propria vita (e morte) per sempre.

La stessa Claudia Lux sta lavorando alla sceneggiatura del pilot e farà da produttrice. Mentre Phoebe Waller-Bridge sarà coinvolta nella realizzazione dell’episodio pilota assieme a Jenny Robins.

Ricordiamo che la Waller-Bridge sarà tra i protagonisti di Indiana Jones e La Ruota del Destino. film in cui si suppone possa addirittura raccogliere il testimone lasciato da Harrison Ford. Oltre a lavorare come interprete la Waller-Bridge è molto attiva anche come sceneggiatrice, considerando che ha curato progetti come Killing Eve, e che ha partecipato alla scrittura di No Time to Die, ultimo capitolo della saga di James Bond.

Come sapranno gli appassionati, prima di cimentarsi in questo nuovo progetto con Prime Video, Phoebe Waller-Bridge ha già lavorato ad un telefilm che ha ottenuto grandi consensi, sia da parte del pubblico che della critica: stiamo parlando di Fleabag.

Fleabag ha avuto due stagioni dedicate, ed ha portato la Waller-Bridge a ottenere tre Emmy Awards, due Golden Globe, e un Screen Actors Guild Award, oltre che un grande consenso da parte degli appassionati di serie TV.

Ecco Phoebe Waller-Bridge nel trailer del nuovo Indiana Jones.