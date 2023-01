Oppenheimer: Christopher Nolan ha girato la sequenza dello scoppio della bomba atomica senza CGI

Christopher Nolan ha voluto andare oltre certi limiti con Oppenheimer, e per questo motivo ha parlato qualche tempo fa di come abbia realizzato una sequenza che riguarda lo scoppio della bomba atomica, senza mettere a lavoro la CGI.

Secondo Nolan:

Ricreare il Trinity Test senza l’utilizzo della grafica del computer è stata una grande sfida. Il mio supervisore degli effetti visivi, Andrew Jackson, ha cercato di capire come si potevano produrre molti effetti del film in maneira pratica. E parlo di cose che vanno dalla dinamica quantistica sperimentata allo stesso Trinity Test. E molte di queste scene da realizzare hanno rappresentato delle vere e proprie sfide.

Nolan ha rimarcato più volte di come si sia trattato di un film capace di mettere in forte difficoltà sia le sue visioni che il lavoro della squadra di produzione. Ma il tutto sembra essere riuscito al meglio, secondo quanto raccontato dal filmmaker.

Il Trinity Test di cui ha parlato il regista è stato il primo esperimento che ha riguardato la bomba atomica. Si tratta di una parte importante del progetto Manhattan, che venne eseguita il 16 luglio 1945 nel deserto della Jornada del Muerto, nel Nuovo Messico. La bomba a Plutonio sganciata è stata simile, anche nella sua detonazione, a quella che venne scagliata su Nagasaki un mese dopo. Ecco il video del test.

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare “di distruggere il mondo per poterlo salvare”.

Il film, in uscita nelle sale il 20 luglio negli States e il 20 dello stesso mese nel nostro paese, è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. Il film è prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e Christopher Nolan. Oppenheimer è girato sia in IMAX 65mm che in pellicola di grande formato 65mm che include, per la prima volta in assoluto, sezioni in fotografia analogica IMAX in bianco e nero.