Insomniacs After School: il manga perfetto per combattere l’insonnia

Dal 25 gennaio è disponibile in libreria, fumetteria e negli store online il primo volume di Insomniacs After School

Se amate leggere manga, vedere poi la loro versione anime o live action, e magari soffrite pure di disturbi del sonno, ecco la serie perfetta. Forse non tutti lo sanno ma leggere prima di andare a dormire aiuta a favorire un riposo tranquillo. Ecco perché in occasione del lancio del primo volume di Insomniacs After School, J-Pop mi ha gentilmente inviato l’Insomnia Care Pack. Insomniacs After School è un’originale commedia scolastica sull’improbabile amicizia fra due ragazzi, uniti dalla comune… insonnia! Ecco la recensione del primo volume e tutto quello che dovete sapere sulla serie in arrivo in Italia dal 25 gennaio.

Insomniacs After School: il fumetto perfetto per combattere l’insonnia

Forse può sembravi strano ma a volte leggere e parlare del problema specifico che ci affligge può aiutarti a trovare una o più soluzioni per risolverlo. J-Pop mediante la nuova saga manga di Makoto Ojiro cerca di sviluppare in maniera inedita, dolce e divertente il disturbo del sonno.

Ganta Nakami è un liceale serio e studioso, ma tormentato dall’insonnia: il suo costante nervosismo non lo rende molto popolare a scuola. Per questo, è alla disperata ricerca di un posto per isolarsi e cercare di strappare qualche ora di sonno. Un giorno si ritrova nel vecchio club di astronomia della scuola, un’aula abbandonata e ritenuta infestata dai fantasmi in cui vengono accatastati banchi, sedie e armadietti. In mezzo al disordine, scova una sua compagna di classe, Isaki Magari. Esattamente al contrario di Ganta, Isaki è molto popolare e benvoluta dai suoi compagni ma, proprio come lui, soffre d’insonnia e riesce a dormire in pace solo nell’aula del defunto club. Dopo aver stabilito di poter dividere il loro minuscolo rifugio, i due scopriranno di avere molto di più in comune che un disturbo del sonno. In Italia, il 25 gennaio per J-POP Manga, arriva l’atteso primo volume di Insomniacs After School, la serie slice of life di Makoto Ojiro. Il volume sarà disponibile sia in versione regular che in esclusiva variant arricchita da costellazioni glitter dai mille riflessi multicolori!

Si tratta di un’originale commedia scolastica in pieno stile rom-com. Se quindi apprezzate i romanzi appartenenti al genere “commedia romantica”, vi consiglio di dare un’opportunità anche a questo manga, anche se non siete soliti leggere prodotti con questo stile. I disegni trasmetto tutta la dolcezza della storia. Una vera coccola per gli occhi. La relazione tra Ganta e Isaki è tremendamente dolce, davvero pura e di immediata immedesimazione. Chiunque nella vita avrà almeno una volta fatto fatica ad addormentarsi, magari perché eravamo afflitti da un qualche problema della giornata appena trascorso, oppure perché preoccupati per ciò che ci avrebbe riservato l’immediato futuro o, ancora, perché davvero vittime di insonnia. I due ragazzi, entrambi afflitti dal disturbo del sonno, trovano l’uno nell’altra i complici perfetti per affrontare il problema.

Il manga è molto scorrevole e sarà impossibile metterlo già senza averlo prima terminato. Si divora in pochissimo tempo.

L’edizione è estremamente curata. Io ho ricevuto la splendida versione variant con la copertina blu ed i glitter, personalmente la mia preferita. È altrettanto graziosa anche la versione regular. J-Pop dimostra di saper curare i propri prodotti al 100%, nessun difetto e tanta ma tantissima attenzione ai dettagli.

Ecco il mio PR KIT di Insomniacs After School

Per celebrare l’uscita del primo volume di Insomniacs After School J-Pop mi ha gentilmente inviato lo splendido Insomnia Care Pack, un kit speciale destinato alla stampa e interamente tematizzato Insomniacs After School. Lo spirito guida del pack era agevolare il sonno, posso confermare che J-Pop è riuscito a pieno nell’intento. La scatolina si presentava già esternamente super curata: brandizzatq Insomniacs After School e J-Pop e colorata con le diverse sfumature dl viola. Al suo interno i prodotti erano avvolti in una splendida carta a stelline dorate. Il kit si componeva, oltre ad un pratico foglietto illustrativo in ci J-Pop spiega a dovere l’obbiettivo del pack, di tre utilissimi gadget e l’edizione variante del primo manga di Insomniacs After School.

La prima cosa che ho notato è la mappa delle costellazioni, ammetto di non essere un’esperta ma di aver sempre voluto scoprire qualcosa in più in merito alle stelle ed alla loro disposizione. Questa è l’occasione giusta! Subito dopo ecco la splendida fascetta antiluce per dormire di colore blu e tantissime stelline stampate sopra. Morbida è dire poco, è morbidissima e davvero oscurante. Subito dopo ho trovato una maschera viso in tessuto al profumo di limone. La maschera è marcata MISSHA, un marchio coreano che produce maschere in tessuto e non solo. Ovviamente perfettamente in linea con lo spiro orientale del manga.

Infine, menzione d’onore per l’edizione variant del primo volume di Insomniacs After School. Nulla da dire io adoro questa versione: copertina blu e ricca di stelline glitter argento.

Come J-Pop stesso ha scritto nella sua lettera di presentazione del manga, leggere un buon fumetto coniglia il sonno e può quindi aiutare a combattere l’insonnia. Io l’ho testato per voi e vi posso garantire che dopo aver letto anche solo i primi capitoli del primo volume di Insomniacs After School sarete sicuramente più sereni.

Insomniacs After School sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 25 gennaio. I primi tre volumi della serie usciranno a cadenza mensile per poi proseguire con uscita bimestrale.

È stato annunciata per la primavera 2023 la trasposizione anime del manga (a questo link il trailer ufficiale). ed è in preparazione anche il live-action, atteso per la fine dell’anno.

Piccola curiosità: uno studio, che ha misurato i modelli di sonno di studenti americani, ha illustrato l’importanza di uscire all’aperto durante il giorno, anche quando è nuvoloso per evirare i disturbi notturni. Forse quindi la soluzione efficace potrebbe essere quella di leggere Insomniacs After School all’aperto. Mediante lo studio pubblicato online sul Journal of Pineal Researcd si è dimostrato che in teoria dovremmo uscire, anche per poco tempo e soprattutto al mattino, per poterci così esperte alla luce naturale. Sarebbe anche opportuno alla sera, ridurre al minimo il tempo trascorso sullo schermo e l’illuminazione artificiale per poter aiutare il nostro corpo a rilassarsi e addormentarsi meglio. Molti magari lo ignora ma l’insonnia colpisce il 15% di persone al mondo. Dormire poco o farlo male può portare aspetti negativi a livello psicologico e fisico da non trascurare. Importante quindi avere un sonno sano e ristoratore. Gli esperti consigliano silenzio nella camera da letto, buio e una temperatura confortevole. Non bisogna fare pasti abbondanti e spegnere il telefono due ore prima di dormire, facendo ovviamente regolare attività fisica.

Studi recenti hanno evidenziato un’attività fisica regolare per aiutare chi soffre di insonnia cronica. Un metodo per addormentarsi facilmente e dormire più a lungo. Da un’approfondita analisi è venuto fuori che alcuni tipi di esercizio influiscono in modo positivo sul sonno. Ad esempio, ciclismo, corsa, camminata veloce e aerobica. Questi esercizi favoriscono l’efficienza del sonno, lo migliorano e aumentano la rapidità ad addormentarsi. Anche il sollevamento pesi può essere benefico sul sonno. Si tratta di un esercizio di resistenza che fa dormire meglio e permette di essere attivi durante il giorno.

Vi lascio di seguito i nostri approfondimenti sulla materia: