Problemi di insonnia? Potrebbe dipendere dalla (poca) luce diurna

Pubblicato online sul Journal of Pineal Research, lo studio ha rilevato che gli studenti dell’Università di Washington si addormentavano più tardi la sera e si svegliavano più tardi la mattina durante la stagione invernale, quando le ore di luce nel campus di Seattle sono limitate e il cielo è coperto.

Il team che ha condotto questo studio ritiene di avere una spiegazione: i dati hanno dimostrato che in inverno gli studenti ricevono una minore esposizione alla luce durante il giorno. Altre ricerche hanno indicato che una luce insufficiente durante il giorno porta a problemi di notte, quando è ora di andare a letto.

“Il nostro corpo ha un orologio circadiano naturale che ci dice quando andare a dormire la sera”, ha detto l’autore Horacio de la Iglesia, professore di biologia. “Se non ci si espone a sufficienza alla luce durante il giorno, quando c’è il sole, questo ‘ritarda’ l’orologio e ritarda l’inizio del sonno notturno”.

Lo studio ha utilizzato dei monitor da polso per misurare i modelli di sonno e l’esposizione alla luce di 507 studenti universitari dal 2015 al 2018. I dati hanno indicato che gli studenti dormivano più o meno la stessa quantità di sonno ogni notte, indipendentemente dalla stagione. Tuttavia, nei giorni di scuola invernali, gli studenti andavano a letto in media 35 minuti più tardi e si svegliavano 27 minuti più tardi rispetto ai giorni di scuola estivi. Sulla base dei dati sul sonno degli studenti, i ricercatori hanno ipotizzato che qualcosa in inverno “ritardasse” i cicli circadiani degli studenti. Per la maggior parte degli esseri umani, compresi gli studenti universitari, il ciclo circadiano innato è di circa 24 ore e 20 minuti ed è “calibrato” quotidianamente dagli input provenienti dall’ambiente.

Ogni ora di luce diurna “sposta” le fasi circadiane degli studenti di 30 minuti. Anche l’esposizione alla luce esterna nelle giornate invernali nuvolose o coperte di Seattle ha avuto questo effetto, poiché è comunque significativamente più luminosa dell’illuminazione artificiale interna, ha detto de la Iglesia. Ogni ora di luce serale – quella proveniente da fonti interne come lampade e schermi di computer – ritardava le fasi circadiane in media di 15 minuti. “È l’effetto push-and-pull”, ha detto de la Iglesia. “E quello che abbiamo scoperto è che, poiché gli studenti non ricevevano abbastanza luce diurna in inverno, i loro orologi circadiani erano ritardati rispetto all’estate”.

“Molti di noi vivono in città e paesi con molta luce artificiale e stili di vita che ci tengono in casa durante il giorno”, ha detto de la Iglesia. “Questo studio dimostra che dobbiamo uscire, anche per poco tempo e soprattutto al mattino, per esporci alla luce naturale. La sera, riduciamo al minimo il tempo trascorso sullo schermo e l’illuminazione artificiale per aiutarci ad addormentarci”.