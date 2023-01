Hogwarts Legacy: il Lead Designer svela la durata della campagna, ecco quante ore servono per completarla

A quanto pare, Hogwarts Legacy ci terrà impegnati per oltre 100 ore di gioco. Ma quante ore ci vogliono per completare la sola trama? Ne ha parlato il Lead Designer.

Stando a quanto emerso negli ultimi giorni, Hogwarts Legacy durerà complessivamente oltre 100 ore. Ma quante ore ci vogliono per completare la sola campagna? A indicarlo è stato il Lead Designer Kelly Murphy, il quale rivela che ci vorranno circa 40 ore per completare la sola trama alla prima run.

Ovviamente se si conoscono gli interni del castello di Hogwarts è possibile completare la campagna in maniera più rapida, ma la maggior parte degli utenti che si incammineranno per la prima volta nei corridoi della celebre Scuola di Magia e Stregoneria avranno bisogno più o meno di 40 ore per arrivare ai titoli di coda, tralasciando le quest secondarie.

Un’informazione che di base è in linea con quanto scoperto dal leak dell’artbook che parla di 35 ore per completare la campagna e con le recenti dichiarazioni degli altri sviluppatori di Avalanche, i quali hanno riferito che ci vorranno oltre 80 ore per completare tutte le quest.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è tornato a mostrarsi recentemente in uno splendido cinematic trailer che ci ricorda che l’attesissimo GDR ambientato nel Wizarding World è ormai in arrivo. Il gioco ci permetterà di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro.

Hogwarts Legacy uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 10 Febbraio 2023, con l’accesso anticipato di 72 ore che inizierà il 7 Febbraio 2023. La versione per la generazione precedente di console, invece, subirà un discreto ritardo rispetto al previsto: uscirà infatti il 4 Aprile 2023 su PlayStation 4 e Xbox One ed il 25 Luglio 2023 su Nintendo Switch.

