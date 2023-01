Hi-Fi RUSH: la playlist della soundtrack è ora disponibile su Spotify

Tango GameWorks ha pubblicato su Spotify la playlist della sountrack ufficiale di Hi-Fi RUSH su Spotify che include alcuni dei brani che è possibile ascoltare durante le fasi di combattimento. La trovate a questo indirizzo. Di seguito, invece, vi riportiamo l’elenco delle canzoni incluse:

Nine Inch Nails – 1.000.000

Nine Inch Nails – Perfect Drug

The Black Keys – Lonely Boy

Prodigy – Invaders Must Die

The Joy Formidable – Whirrirng

Numer Girl – Inazawa Chainsaw

Wolfgang Gartner – Wolfgang’s 5th Symphony

Zwan – Honestly

Annunciato a sorpresa durante il Developer_Direct di Mircrosoft, Hi-Fi RUSH è un gioco d’azione ritmico ambientato in un mondo coloratissimo in cui tutto è governato dal ritmo, dagli alberi ondeggianti nell’ambiente di gioco fino ai colpi messi a segno durante i combattimenti. Le sequenze di combattimento seguono perfettamente il ritmo scandito dalla musica e a differenza dei tradizionali giochi ritmici, le mosse non sono determinate dalla musica: i giocatori godono piuttosto della libertà tipica di un gioco d’azione. Tuttavia, immettere azioni a ritmo amplifica gli attacchi del giocatore insieme alla musica.

Leggiamo la descrizione ufficiale: “Guida una squadra di compagni coloratissimi e arriva a colpire il cuore di una società nemica… senza cuore. Preparati ad affrontare i capi di ogni dipartimento, tra cui produzione, marketing, contabilità e la motivazione crescente con cui difendono i vertici della società nelle incredibili sequenze di combattimento, ognuna con il suo brano dedicato!

Fatti trascinare da una playlist di canzoni originali, oltre a quelle di Nine Inch Nails, The Prodigy, The Joy Formidable e non solo! Vuoi mettere in mostra le tue abilità dal vivo davanti a un pubblico collegato in streaming? Non temere: Hi-Fi RUSH include una modalità audio alternativa in cui le canzoni sotto licenza vengono sostituite da tracce originali create appositamente per Hi-Fi RUSH.”

Prima di lasciarvi, vi segnaliamo che il gioco è completamente in italiano e che è disponibile nella versione base al costo di 29.99€.