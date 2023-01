Bambini: educarli a prendersi cura di un animale domestico

L’educazione dei bambini non può trascurare la cura e il rispetto degli animali domestici. I genitori devono insegnare ai propri figli a relazionarsi con gatti e cani. Non basta accogliere un animale in casa, ma bisogna instaurare con lui una relazione profonda. Il cane o il gatto deve diventare sintomo di crescita e maturità per i più piccoli. Ecco alcuni consigli utili per responsabilizzare i bambini alla cura degli animali domestici.

Bisogna far capire da subito che gli animali hanno necessità diverse da quelle umane. Saper conciliare i bisogni dei bambini e quelli degli animali contribuisce al benessere di entrambi. Promuovere l’empatia serve ad acquisire l’abilità di comprendere pensieri, sentimenti e prospettive altrui.

A volte i bambini possono far scatenare una reazione sbagliata nell’animale oppure avere nei confronti dell’animale un gesto poco rispettoso. La cosa migliore per responsabilizzare i bambini nei confronti degli animali è farli partecipare insieme a noi nei compiti con cui ce ne prendiamo cura. Ad esempio, riempire la ciotola d’acqua o preparare il loro pasto.

L’importanza sta anche nell’insegnare ai bambini ad avere cura di tutti gli animali. In modo da farli abituare ad animali molto diversi da quelli con cui vivono quotidianamente. In molti casi magari i più piccoli non sanno cosa fare di fronte a un cane incontrato per strada oppure come comportarsi con un gatto. Se non abbiamo animali in casa, ma conosciamo persone che li hanno, sarebbe preferibile che il bambino frequentasse questi amici o conoscenti. Un metodo per prepararli a successivi incontri.