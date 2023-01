Assassin Club: trailer e poster dell’action con Henry Golding

Paramount Pictures lancia oggi i primi materiali ufficiali del nuovo action movie con protagonista Henry Golding: Assassin Club. La pellicola, diretta da Camille Delamarre, vede nel cast anche Daniela Melchior, Sam Neill e Noomi Rapace, e uscirà nelle sale italiane il prossimo 2 febbraio.

Il cast è sicuramente interessante, e potrebbe essere l’occasione giusta per il riscatto di Golding, che dopo Crazy & Rich non è balzato molto all’attenzione del pubblico, partecipando in ruoli da protagonista in pellicole interessanti e con grandi nomi all’interno, ma che non hanno avuto molto riscontro di pubblico, come Last Christmas con Emilia Clarke, The Gentlemen di Guy Ritchie e Snake Eyes: G.I.Joe, che non è riuscito a rilanciare il franchise Hasbro.

Questa la sinossi ufficiale:

Henry Golding (G.I. JOE: SNAKE EYES) è il protagonista di questo spettacolare thriller d’azione in giro per il mondo. Un assassino (Golding) al suo ultimo contratto, viene ingaggiato per uccidere sette persone sparse in tutto il mondo, ma ben presto scopre che gli obiettivi sono a loro volta assassini che sono stati assunti per ucciderlo. Il cacciatore diventa la preda.

La sua unica possibilità di sopravvivere è quella di scoprire la misteriosa mente che si cela dietro il piano mortale prima che sia troppo tardi.

Nel cast anche Daniela Melchior (Suicide Squad), Noomi Rapace (Tom Clancy’s Jack Ryan) e Sam Neill (Jurassic Park).

