Tesla ha chiuso il migliore anno della sua storia: i ricavi superano gli 80 miliardi di dollari

Con i dati dell’ultima trimestrale, Tesla può tirare le somme dell’anno appena concluso, il migliore della sua storia per fatturato, utili e numero di veicoli consegnati.

Tesla ha chiuso il Q4 2022 con ricavi pari a 24,32 miliardi di dollari. È un dato in crescita del 37% su base annua e dunque rispetto all’ultimo trimestre del 2021. Ottimo anche l’utile netto, che ha raggiunto i 3,687 miliardi (utile per azione: 1,07$). Sono dati impressionanti, che confermano come Tesla sia il brand automotive in maggiore rapida crescita a livello internazionale.

Prendendo in considerazione l’intero 2022, Tesla ha ottenuto un fatturato di 81,462 miliardi di dollari, con un impressionante balzo in avanti del 51% rispetto all’anno precedente. Nel 2022 ha consegnato in tutto il mondo oltre 1,3 milioni di veicoli, dato in crescita del 40% rispetto al 2021.

«Il quarto trimestre del 2022 è stato un altro trimestre da record per Tesla e il 2022 è stato a tutti gli effetti l’anno dei record. Durante l’ultimo trimestre del 2022, Tesla ha ottenuto il fatturato trimestrale, l’utile operativo trimestrale e l’utile netto più alto della sua storia

ha commentato con soddisfazione l’azienda. Ma il 2023 rimane un’incognita, a causa del clima economico sfavorevole, che peraltro ha portato al licenziamento di migliaia di dipendenti a dicembre del 2022. Tesla, ad ogni modo, si aspetta di chiudere quest’anno consegnando almeno 1,8 milioni di veicoli, proseguendo dunque la sua rapida e forte crescita.