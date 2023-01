Stranger Things è il programma in streaming più visto nel 2022 negli USA

Sono stati pubblicati i risultati dei programmi in streaming più visti nel 2022 negli Stati Uniti, ed al primo posto si è piazzato Stranger Things. Secondo quanto reso noto, il telefilm di Netflix ha totalizzato 52 miliardi di minuti di visualizzazione.

Quello di Stranger Things è il risultato più alto dai tempi del lockdown per Covid del 2020, quando The Office arrivò a 57 miliardi di minuti di visualizzazione. Ma la differenza tra i due show la fa il fatto che Stranger Things conta in totale 32 episodi, mentre The Office ne ha 192.

Al secondo posto della classifica si è piazzato NCIS, che con i suoi 356 episodi ha totalizzato 38 milioni di minuti di visualizzazione. Al terzo posto figura CoComelon, mente al quarto troviamo Ozark con 31,4 milioni di minuti visualizzati. Al quinto posto si trova l’unico film presente in classifica, ovvero Encanto, distibuito sulla piattaforma Disney+.

Successivamente figurano Grey’s Anatomy, Criminal Minds, Bluey, Una Mamma per Amica, Seinfeld, Supernatural, Mercoledì (solo dodicesima), Heartland, Cobra Kai, e infine gli intramontabili Simpson.

Stranger Things 4 è anche la serie TV in inglese più vista nelle prime quattro settimane sulla piattaforma streaming Netflix, con le sue 1,35 milioni di ore di visualizzazione, mentre al secondo posto c’è Mercoledì con 1,24 milioni.