Sappiamo già moltissime cose su iOS 17 (e dunque sugli iPhone 15)

Come sarà la prossima versione del sistema operativo mobile di Apple? Il noto tipster LeaksApplePro ha messo sotto torchio le sue fonti, restituendoci un primo ritratto di iOS 17. Dopo tutti gli ‘acciacchi’, per così dire, di iOS 16, Apple vuole fare della stabilità del sistema la sua principale priorità.

Insomma, vuole evitare un nuovo lancio ricco di difetti, bug e criticità. iOS 16, ormai è noto, è stato accompagnato da diversi problemi, che Apple ha dovuto risolvere con diverse patch in estrema rapidità.

iOS 17 sarà la prossima versione di iOS che verrà rilasciata da Apple e quella con cui verrà fornito di serie il nuovo iPhone 15. Apple ci sta ovviamente già lavorando da tempo e internamente è noto con il nome in codice Dawn.

«Per quanto mi riguarda – scrive il tipster -, non ci saranno molte modifiche visive. Questa versione di iOS si concentrerà più sulla stabilità e sull’efficienza». A ciò va aggiunto un altro dettaglio: il 2023 non sarà solo l’anno del debutto del nuovo iPhone 15, ma anche quello del lancio dell’atteso visore VR/AR di Apple. Come ci ha anticipato Mark Gurman di Bloomberg, Apple ha scelto di concentrare il grosso di tutte le sue risorse su questo prodotto, a costo di ridurre gli annunci programmati per il 2023 e ridurre le novità che verranno introdotte all’interno del suo ecosistema. «Tuttavia, ciò non significa che non ci saranno nuove funzionalità in iOS 17», continua LeaksApplePro.

Per quanto mi riguarda, Apple sta pianificando alcune modifiche all’app Musica. Non posso condividere nulla di molto specifico, solo che avrà a che fare con la navigazione all’interno dell’app. Ci saranno modifiche all’app Mail per semplificarla un po’, miglioramenti a Promemoria e File. Apple pianifica inoltre modifiche minori a Fitness e Wallet (questo potrebbe avere a che fare con Apple Pay Later, ma non posso confermare nulla). Ci saranno modifiche importanti all’app Home e piccole modifiche all’app Trova-Il-Mio

ci spiega quindi il tipster.

iOS 17 ci rivela anche qualcosa sugli iPhone 15, 15 Pro e 15 Ultra

Analizzando il codice delle primissime versioni alpha di iOS 17, AppleLeaksPro ci fornisce quindi alcuni altri spunti molto interessanti. In primo luogo, Apple farà debuttare una companion app ufficiale del suo visore, concettualmente simile all’app Watches che è fondamentale per personalizzare gli Apple Watch. Tuttavia, offrirà molte più funzioni e sappiamo già, del resto, che il visore di Apple replicherà, in 3D, quasi tutte le funzioni dell’iPhone.

Poi, sempre grazie al codice, sappiamo che iOS 17 supporterà la Dynamic Island su ben sei diversi smartphone: iPhone 14 Pro e Pro Max, inclusi, chiaramente. Ciò significa che il notch verrà finalmente rimosso anche dai due iPhone 15 entry-level, che, proprio come i 14 Pro, avranno anche loro l’isola dinamica.

Infine, una notizia piuttosto negativa (ma che ci aspettavamo): pare che Apple introdurrà la porta USB-C su tutti i suoi iPhone 15, ma le prestazioni non saranno identiche. I modelli Pro/Ultra avranno effettivamente una velocità di trasmissione dei dati molto elevata, mentre gli iPhone 15 e 15 Plus si limiteranno a fornire ancora prestazioni simili a quelle dello standard Lightning.

Nota finale: secondo LeaksApplePro, il chipset dell’iPhone 15 Ultra verrà lasciato a briglie sciolte, il che si tradurrà in temperature più alte. Per questo motivo, è probabile che avrà un sistema di raffreddamento molto avanzato.