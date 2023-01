Oneplus Pad: il primo tablet arriva il prossimo 7 febbraio e sarà fatto così

OnePlus ha confermato l’imminente lancio del suo primo tablet Android in India. L’azienda presenterà il OnePlus Pad all’evento Cloud 11, che si terrà il 7 febbraio. Il tablet OnePlus verrà presentato insieme alla versione internazionale del flagship OnePlus 11, ai OnePlus Buds Pro 2 e ad altri prodotti premium che saranno presto disponibili.

OnePlus non ha confermato alcun dettaglio al di fuori del nome ufficiale e della data di lancio. Fortunatamente, il tipster OnLeaks ha condiviso i rendering del design e le specifiche del tablet OnePlus in anticipo rispetto al lancio ufficiale.

Ecco un primo sguardo al design, alle specifiche e ad altri dettagli del OnePlus Pad.

Il OnePlus Pad farà il suo debutto ufficiale il 7 febbraio in India. Il tablet Android avrà un display enorme e una costruzione premium. Come si vede nei rendering del design trapelati di seguito, il tablet OnePlus ha un modulo circolare sul retro per l’allestimento della fotocamera: riprende la scelta di design introdotta per la prima volta dal OnePlus 11. Al momento non è noto se il dispositivo abbia una configurazione singola o doppia fotocamera sul retro. Sotto al modulo della fotocamera troviamo il logo OnePlus, che campeggia in grande sul corpo in metallo del tablet.

La cornice ha i tasti del volume sul lato destro. Sul lato sinistro c’è uno slot, che molto probabilmente potrebbe essere per ospitare una penna. La parte anteriore del tablet OnePlus avrà un display da 11,6 pollici con cornici abbastanza sottili intorno ad esso. La fotocamera frontale è posizionata sull’estremità a destra, una posizione idonea per le videochiamate, anche quando il tablet è in orizzontale (magari perché abbinato ad una tastiera, in una configurazione da laptop).