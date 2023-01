Il Tesla Cybertruck è stato rimandato, di nuovo: produzione nel 2024 e avrà HW 4.0

In occasione della conferenza dedicata ai dati finanziari dell’ultimo trimestre del 2022, Tesla ha condiviso anche qualche nuova informazione sulla data di inizio produzione e disponibilità del suo Cybertruck.

È il primo pickup elettrico della casa automobilistica di Elon Musk, nonché uno dei veicoli più avanzati e coraggiosi della sua storia. Il design è diverso da quello di ogni altro veicolo in commercio, anche se non sappiamo ancora, con precisione, come sarà il modello di serie (sono attese alcune piccole modifiche rispetto ai prototipi visti in questi anni).

Le notizie sono buone solo a metà. Ci siamo: entro la fine del 2024 Tesla darà il via alla produzione del Cybertruck. Si parla di questa estate. La cattiva notizia è che in realtà la produzione di massa vera e propria inizierà solamente durante il primo trimestre del 2024. Si tratta, chiaramente, dell’ennesimo ritardo, mascherato dalla notizia che i primi modelli lasceranno la Gigafactory texana già durante la prossima estate. Lo stesso Elon Musk ha ribadito che l’inizio della produzione richiederà molto tempo e che inizialmente la capacità di produzione sarà limitata a pochi modelli al giorno.

L’azienda ha anche annunciato che il Tesla Cybertruck verrà equipaggiato con HW 4.0, una nuova versione del chip che alimenta anche il sistema di guida semi-autonoma Autopilot FSD.

Tesla ha chiuso il quarto trimestre del 2022 con ricavi pari a 24,32 miliardi di dollari, in crescita del 37% rispetto all’anno precedente, e un utile netto di 3,687 miliardi. Nel 2022 ha consegnato oltre 1,3 milioni di veicoli, in crescita del 40% rispetto al 2021. L’azienda ha dichiarato che il 2022 è stato l’anno dei record per Tesla, ma il 2023 rimane incerto a causa del clima economico sfavorevole e licenziamenti di dipendenti. Tuttavia, Tesla si aspetta di consegnare almeno 1,8 milioni di veicoli nel 2023, continuando la sua crescita rapida e forte.