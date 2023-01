The Elder Scrolls Online: Necrom è il nuovo capitolo dell’MMO di Zenimax

The Elder Scrolls Online: Necrom è il nome del nuovo capitolo dell’MMO di Zenimax. Descritto dal team come “uno dei migliori aggiornamenti di sempre”, Necrom porterà i giocatori ad est di Morrowind, una location che non si vede nella serie sin dal 1994, e ruoterà intorno al “ritorno di un principe deadrico”. Verrà introdotta, inoltre, una nuova classe: l’Arcanista che avrà delle abilità uniche, mai viste in questo mondo. L’annuncio è stato accompagnato da un breve teaser trailer che potrete trovare qui sotto:

Proprio come in Oblivion e in Skyrim, in The Elder Scrolls Online potremo fare di tutto: esplorare un mondo sconfinato, combattere feroci draghi, unirsi a prestigiose gilde e tanto altro ancora. The Elder Scrolls Online è disponibile su PC, console old gen, next gen e su Xbox Game Pass. Per i prossimi giorni tutti e 20 DLC saranno gratuiti per tutti coloro che si uniranno al gioco.

The Elder Scrolls: Necrom sarà disponibile su PC a partire dal 5 giugno 2023 e su Xbox Series X|S e le altre console a partire dal 20 giugno 2023. Sarà inoltre incluso con il Game Pass.