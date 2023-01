Squid Game: The Challenge – Netflix sta realizzando una versione reale, ma ci sono già i primi incidenti

Nwtflix sta realizzando un reality show su Squid Game intitolato Squid Game: The Challenge, ma ci sarebbero già dei giocatori infortunati in maniera seria.

Netflix ha deciso di seguire l’onda lunga del successo di Squid Game, realizzando un reality show intitolato Squid Game: The Challenge, ma sono già emersi i primi effetti negativi e pericolosi dell’aver traslato nella realtà ciò che proponevano i giochi del telefilm. Infatti ci sarebbero già i primi infortuni seri a causa di un gioco che ha portato i concorrenti a patire una situazione di freddo eccessivo.

La versione reality di Squid Game si sta svolgendo nel Regno Unito, ed ha portato a concorrere 456 persone, per un montepremi che arriva a 3,7 milioni di dollari. I ricoveri sarebbero avvenuti in seguito ad una prova che avrebbe portato i giocatori a dover rimanere fermi all’aperto in condizioni climatiche di freddo rigido, con temperature arrivate fino a -3 gradi.

Alcuni giocatori eliminati hanno dichiarato:

Alcune persone non riuscivano a muovere i piedi perché troppo colpite dal freddo. Si sarebbe potuto chiamare il personale medico per ricevere le cure, ma alla fine siamo rimasti per 30 minuti fermi sopportando il freddo.

E ancora:

Nonostante fossimo già in condizioni di ipotermia si cercava di restare fermi il più tempo possibile perché ci sono in palio tanti soldi. Sembrava una zona di guerra. Alla fine ci siamo ritrovati con persone che venivano portate via dai medici. Ma non si può dire niente, perché altrimenti sei fuori.

La piattaforma streaming è però intervenuta, cercando di spiegare la situazione.

Ci preoccupiamo per i nostri concorrenti- ha dichiarato un portavoce- ed abbiamo investito su delle procedure di sicurezza importanti. Possiamo dichiarare che sul set ci fossero delle condizioni di forte freddo, ed i giocatori erano già preparati a questa cosa, ma ogni testimonianza di infortuni gravi è assolutamente falsa.

