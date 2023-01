Redfall: data d’uscita e nuovo video di gameplay dal Developer_Direct

Come promesso, Redfall è tornato a mostrarsi in occasione del Developer_Direct di questa sera con tanto di video di gameplay e data d'uscita.

Redfall ha finalmente una data d’uscita. Il nuovo sparatutto di Arkane sarà disponibile a partire dal 2 maggio 2023 su PC, Xbox Series X|S. L’annuncio è stato accompagnato anche dalla pubblicazione di un nuovo video di gameplay che mostra ulteriori dettagli sul gioco. Come potete vedere nel filmato, ogni personaggio sarà dotato di abilità uniche che potrà sfruttare in combattimento in vari modi. Una parte del filmato è dedicata anche ai contenuti opzionali del gioco separati dalla campagna principale, come i cosiddetti “Vampire Nest”, aree sparse per l’isola e dense di vampiri.

Annunciato in occasione dell’evento di Microsoft del 2021, Redfall è uno sparatutto in soggettiva con impostazione open-world sviluppato da Arkane Austin, i creatori pluripremiati di Prey e Dishonored, godibile sia in solitaria che con un assetto multiplayer cooperativo per un massimo di quattro utenti. I compagni di squadra possono scegliere tra diversi eroi dall’equipaggiamento unico e combattere sinergicamente per sconfiggere la legione di vampiri e i loro seguaci invasati. Potrete inoltre giocare con eroi tutti diversi oppure con più versioni dello stesso personaggio, equipaggiate con armi, attrezzatura e potenziamenti diversi.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Redfall sarà disponibile anche su Game Pass dal Day One.