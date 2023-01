Kill Bill vol.3: Vivica A. Fox invita Quentin Tarantino a realizzare il film

Vivica A. Fox è stata l’interprete del personaggio di Kill Bill che potrebbe dare lo spunto per la realizzazione di Kill Bill vol.3, e la stessa attrice ha di recente parlato a Variety, spronando Quentin Tarantino a darsi da fare per realizzare questo nuovo capitolo della saga.

Ecco le sue parole:

Una frase chiara e precisa che chissà se verrà accolta dallo stesso Tarantino. Di certo si sa che lo spunto per realizzare il nuovo film viene proprio dal character interpretato da Vivica A. Fox, Vernita Green, e dalla presenza nella scena di scontro tra lei e Beatrix Kiddo di sua figlia, personaggio a cui la protagonista di Kill Bill dice che, un giorno, potrà vendicarsi per ciò che è stato fatto alla madre. E proprio Vivicia A. Fox ha dichiarato su questa possibilità:

Dicono che il nuovo film si baserebbe sulla storia di mia figlia cresciuta. E per quanto riguarda la mia possibile presenza potrei comparire in qualche flashback. Mi piacerebbe tanto tornare a lavorare con Quentin e con Uma Thurman. Non parlo con Quentin da un po’ di tempo. Durante l’uscita di C’era una volta a…Hollywood sono stata invitata ad una festa. Adesso lui è anche padre, e credo si stia prendendo del tempo per godersi questo momento di vita.

E su chi possa interpretare la figlia di Vernita Green, l’interprete Vivica A. Fox è sicura che Zendaya sia la scelta migliore:

Lei è fantastica, e sarebbe bello se trovasse spazio tra i suoi impegni per questo progetto. Sta lavorando in una maniera fuori scala.

Ecco il filmato dello scontro tra Beatrix e Vernita.

Uma Thurman ha dichiarato l’anno scorso sul possibile terzo capitolo:

Non posso dire nulla a riguardo, si è discusso di questa cosa per anni, e ci sono state delle riflessioni sulla concreta possibilità di fare il film, ma si tratta di diverso tempo fa. Non vedo questa come una cosa immediatamente fattibile. Mi dispiace deludere le persone. Tutti vorrebbero che si facesse Kill Bill 3, ma non è un progetto immediatamente all’orizzonte.