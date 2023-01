Il più grande update di File Explorer dai tempi di Windows 8

Come è stato rivelato alcune settimane fa, Microsoft sta attualmente lavorando ad un importante aggiornamento di File Explorer su Windows 11 che aggiornerà diverse aree fondamentali dell’app con design moderni e nuove funzionalità.

I mock-up interni ottenuti da Windows Central rivelano che l’app aggiornata avrà un header ridisegnato con una casella di directory file moderna, una casella di ricerca rinnovata e un nuovo pulsante “home”. I pulsanti esistenti dell’header, come “nuovo”, “copia” e “incolla”, verranno spostati nella vista file/cartella appena sotto l’header.

La home page stessa verrà aggiornata con una maggiore integrazione con Microsoft 365. Lungo la parte superiore ci sarà un feed di file “raccomandati”, che verranno presentati con miniature più grandi che renderanno più facile vedere il contenuto dei file.

Il riquadro dettagli verrà aggiornato in modo significativo per allinearsi con il resto di File Explorer, inclusa l’integrazione con Microsoft 365 e un’esperienza più ricca per vedere i dettagli dei file. Un’integrazione più profonda con Microsoft 365 comporta che gli utenti avranno la possibilità di vedere le conversazioni di posta elettronica, oppure di visualizzare i commenti recenti scritti dai colleghi con cui i file sono stati condivisi.

Alcune delle novità che verranno introdotte su File Explorer aiuteranno anche a rendere l’app più ottimizzata per gli schermi touch. Inoltre, Microsoft sta lavorando ad un’esperienza di visualizzazione foto più ricca per File Explorer tramite una nuova area chiamata “Galleria“. Gli utenti saranno in grado di passare con il mouse sopra un file per visualizzarne l’anteprima.

Microsoft sta anche considerando l’aggiunta del “tagging” a File Explorer, che consentirebbe agli utenti di organizzare e categorizzare file specifici utilizzando parole chiave e colori, in modo simile a come funziona già oggi l’app Finder di macOS.

Se Microsoft riuscirà a realizzare i suoi piani, questi cambiamenti rappresenteranno l’aggiornamento più significativo di File Explorer dai tempi della versione introdotta con Windows 8.