Bimini Road: cos’è e dove conduce

A sei metri, sotto la superficie dell’acqua al largo di North Bimini alle Bahamas, si trova una struttura geologica. È rassomigliante a un’antica strada lunga 457 metri. Alcuni studiosi del passato hanno affermato che appartenesse alla città perduta di Atlantide, ma sembra non essere così.

Si tratta della scoperta dell’esistenza di una spiaggia rocciosa che compone la strada lungo la costa di North Bimini. Uno strato di calcare sotto Bimini Road. Il loro aspetto all’evidenza è uniforme simile a un blocco e la loro recessione in fondo al mare fa assomigliare tutto a una strada artificiale. Alcuni studiosi pensano che la roccia da spiaggia abbia avuto inizio come una lastra di roccia più grande, prima di essere sbriciolata nei frammenti odierni.

La roccia è composta da una miscela di materiali. Le rocce di Bimini Road sono composte da peloidi, sabbia, frammenti di conchiglie e alghe. Le rocce sembrano avere circa 2mila anni, mentre la città perduta di Atlantide affondò 12mila anni fa. A livello di valore scientifico questi dati potrebbero non essere chiari sull’età e il periodo storico, vista la ricristallizzazione dei campioni di roccia. Ecco che quindi potrebbero non risalire ad Atlantide, ma comunque sia, rappresenterebbe un luogo incredibile per lo snorkeling.