Amore: non stanca, le delusioni sì

L’amore è portatore di grandi emozioni e meravigliosi momenti di vita, ma anche di forti delusioni. Nel corso dell’esistenza ci sono difficoltà che possono essere affrontate in modo più facile con qualcuno accanto. Può capitare che uno dei partner sia più coinvolto di altri tenendo alla relazione stessa in misura maggiore. Ricevere affetto è una necessità universale. Se si vuole riceverlo, però bisogna saperlo dare agli altri. A volte, però è nella natura umana prendere più che dare, questo è anche sintomo di caratteri diversi. Mai dare l’altro per scontato, l’amore va conquistato e difeso ogni giorno.

Le attenzioni sono il modo per far capire a qualcuno di quanto questa persona occupi i nostri pensieri. Se si ama incondizionatamente senza essere ricambiati, allora fanno la comparsa delusione e vuoto. Esistono anche delusioni ed errori che non sempre si possono perdonare. La reciprocità è essenziale ed è un ottimo antidoto al rancore, alla rabbia, alla sensazione di essere usati. Aspetti nocivi per il mantenimento del rapporto.

Se arriva una grande delusione d’amore, la cosa peggiore è resistere. La scelta è restare fedeli a un amore immaturo o restare fedeli a se stessi. Una delusione potrebbe essere l’opportunità di volersi ancora più bene di prima. Prendersi cura di noi, dei nostri bisogni. Se il passato non si può cambiare, si può sempre migliorare e reagire al presente. Meglio non adattarsi a un amore non corrisposto, mentre si vuole avere di più dall’altro. Tutto dipende da noi stessi e dalle scelte che facciamo per rinegoziare la nostra vita.