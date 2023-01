Record of Ragnarok 2: il nuovo trailer della serie anime di Netflix

Ecco il nuovo trailer di Record of Ragnarok 2, la seconda stagione della serie Netflix in arrivo il 26 gennaio.

Netflix ha diffuso il nuovo trailer di Record of Ragnarok 2, introducendo così al secondo capitolo della serie anime tratta dal popolare manga pubblicato su Monthly Comic Zenon, che vanta più di 14 milioni di copie vendute. Il primo capitolo della seconda stagione arriverà tra due giorni sulla piattaforma.

Ecco il nuovo trailer di Record of Ragnarok 2.

Il famoso manga originale ha conquistato diversi premi tra cui il “Kono Manga ga Sugoi! 2019” per i lettori di genere maschile, il “Nationwide Bookstore Employees’ Recommended Comics of 2019” e il secondo premio manga “Shimbun”. A portare questa storia intensa sullo schermo è Graphinica: lo stesso studio di animazione che si è occupato di “Juni Taisen: Zodiac War” e di “Hello World” e che ha rappresentato feroci battaglie 3D in CGI per altri anime come “L’immortale”, “Promare” e “Girls und Panzer”. Ricominciano quindi i tredici combattimenti corpo a corpo tra dèi e umani per la sopravvivenza dell’umanità: uno scontro di ideali fino all’ultimo sangue.

La prima stagione è arrivata su Netflix il 17 giugno 2021, mentre la nuova arriverà in due tranche, nel 2023: il 26 gennaio i primi dieci episodi, mentre le puntate dalla 11 alla 15 verranno rilasciate nel corso dell’anno in una data ancora da confermare.