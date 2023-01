Poker online, bot e IA per vincere al gioco: scoperta una maxi truffa da 300mila euro

888poker ha scoperto una frode ai danni di oltre 2.000 giocatori. Un piccolo manipolo di bari ha utilizzato dei tool illegali per truccare le partite di un torneo.

24—Gen—2023 / 11:50 AM

La concessionaria 888poker ha annunciato di aver scoperto che un recente torneo di Poker a cui avevano partecipato oltre 2.000 persone è stato manipolato da un piccolo gruppo di truffatori, che utilizzando bot e altri programmi, sarebbero riusciti a sottrarre illegalmente circa 300mila dollari.

La truffa è stata inscenata in un torneo di tipo Mtt (dove si giocano più mani contemporaneamente su più tavoli). Scoperti i bari, 888poker ha annunciato che tutti i partecipanti al torneo ingiustamente danneggiati dal comportamento scorretto dei truffatori otterranno un rimborso.

888Poker sarebbe riuscita a determinare che 77 diversi account (nel frattempo tutti sospesi a vita) erano riusciti a truccare le partite, attraverso l’utilizzo di bot e altri software che erano stati progettati per ottenere un vantaggio indebito al gioco. Le perdite derivate dalla truffa ammonterebbero complessivamente a circa 300mila dollari. 888Poker rimborserà ai giocatori – oltre 2.000 – quanto perso per colpa del raggiro. Il rimborso più alto ammonta ad 990 euro, mentre la media dei soldi rimborsati per giocatore è di 125€.

La sicurezza dei nostri giocatori e l’offerta di una piattaforma di gioco equa e divertente restano tra gli obiettivi principali della società

si legge nel comunicato pubblicato dalla concessionaria. 888Poker spiega anche che l’operazione è stata resa possibile grazie all’impiego di nuovi sofisticati strumenti di monitoraggio progettati per individuare eventuali comportamenti sospetti degli utenti.