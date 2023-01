Life is Strange 2 arriva su Nintendo Switch: ecco la data d’uscita

Life is Strange 2 si appresta ad arrivare anche su Nintendo Switch. Square Enix e Don’t Nod hanno annunciato con un trailer che il secondo capitolo di Life is Strange arriverà sull’eShop il 2 febbraio 2023. In sostanza, il porting per Nintendo Switch riproporrà gli stessi identici contenuti già disponibili sulle altre piattaforme, ma riproposti in forma completa con tutti i 5 episodi disponibili in un unico pacchetto. Vediamo il trailer d’annuncio:

Come potete vedere, il filmato ripercorre gli eventi della seconda stagione di Life is Strange. Il gioco è il secondo capitolo dell’acclamata serie di avventure narrative targata Don’t Nod e racconta la storia di due fratelli in fuga attraverso gli Stati Uniti. In Life is Strange 2 i fratelli Sean e Daniel Diaz si ritrovano a dover fuggire dalle forze dell’ordine dopo che un evento traumatico scatena i poteri telecinetici del piccolo Daniel, costringendo il fratello maggiore a prendere l’iniziativa e fuggire con lui. Nel ruolo del fratello maggiore, saremo noi gli unici responsabili per la sicurezza, la protezione e il benessere di Daniel, ma anche del modo in cui crescerà e imparerà a usare i suoi poteri durante un viaggio negli Stati Uniti nel disperato tentativo di arrivare in Messico.

Anche se a livello ludico Life is Strange 2 osa meno rispetto al primo, indimenticabile capitolo della serie, il gioco riesce comunque a regalare un racconto strutturato ed emotivamente profondo capace di trattare tematiche ancor più mature rispetto al suo predecessore, come quelle dell’educazione e della crescita ,con la giusta dose di intensità e delicatezza.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo anche che Life is Strange 2 sarà disponibile sull’eShop al costo di 31,99 euro con un pacchetto che comprende tutti gli episodi della stagione. Un’ottima occasione per recuperare l’intera avventura, qualora non l’aveste ancora fatto.